Забудьте про олію та сметану. Лікар розповіла про першу допомогу при сонячних опіках

Влітку дуже часто при активному сонці - трапляються опіки на сонці. Це дуже небезпечно.

Що робити у таких випадках, і як собі допомогти - розповіла у Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Як допомогти собі при сонячних опіках

Лікар рекомендує перше, що вам потрібно зробити, це піти з прямого сонця - і бажано до приміщення. Там охолодіть шкіру.

Прикладіть до ураженої шкіри чистий рушник, змочений прохолодною водою. Після цього одягніть вільний необтяжливий одяг з м'яких тканин.

Намагайтеся пити багато води. Сонячний опік притягує рідину до поверхні шкіри від решти тіла. Вживання додаткової кількості води, коли ви обгоріли на сонці, допомагає запобігти зневодненню. Частіше приймайте прохолодні ванни чи душ, щоб полегшити біль.

Як тільки ви вийдете з ванни або душу, обережно протріть себе насухо, але залиште трохи вологи на шкірі. Потім нанесіть зволожуючий крем, щоб утримати воду в шкірі - це допоможе полегшити почуття стягнутості.

Що не можна робити при опіках

Нанесення жирного крему чи мазі може посилити біль, затримуючи тепло на шкірі. Тому масло, сметана не повинні використовуватися для допомоги при будь-яких опіках. Використовуйте зволожуючий крем, що містить алое вера або сою, щоб заспокоїти шкіру, що обгоріла.

Уникайте продуктів, які містять спирт. Ви можете взяти каламіновий лосьйон, щоб заспокоїти легкі сонячні опіки.

Пантенол пінка містить спирт та для першої допомоги за будь-яких опіків не підходить. Якщо певна ділянка дає особливий дискомфорт - свербіж, ви можете застосувати гідрокортизоновий крем, який можна придбати без рецепта. Спробуйте охолодити засіб у холодильнику перед нанесенням.

Не лікуйте сонячні опіки засобами, такими як бензокаїн, оскільки вони можуть дратувати шкіру або викликати алергічну реакцію.

Якщо вам дуже боляче - прийміть парацетамол чи ібупрофен. Якщо на шкірі з'явилися пухирі, дайте їм зажити.

Бульбашки на шкірі означають, що у вас сонячний опік другого ступеня. Не потрібно проколювати їх, оскільки вони утворюються, щоб допомогти вашій шкірі зажити та захистити вас від інфекції.