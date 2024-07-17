Забудьте про них: які продукти не можна їсти після 50 років

Грейпфрут

З віком харчові потреби починають змінюватися. Через постійні зміни стану тіла та здоров’я важко знати, як правильно харчуватися на різних етапах життя.

Зокрема, з віком варто з обережністю їсти грейпфрут. Для тих, хто приймає ліки, грейпфрут може негативно взаємодіяти з ними.

Дієтолог Сара Хормачі розповіла, що грейпфрут і грейпфрутовий сік впливають на статини, які використовуються для зниження рівня холестерину. З’єднання в грейпфруті під назвою фуранокумарини конкурує з ферментом у печінці, який використовується для метаболізму статинів.

Точна кількість грейпфрута, яку небезпечно їсти, залежить від кількох факторів. В цілому достатньо одного цілого грейпфрута або склянки грейпфрутового соку, щоб він негативно взаємодіяв з певними видами ліків.

До того ж грейпфрут також може негативно взаємодіяти з розріджувачами крові, такими як варфарин. Це може призвести до підвищення рівня ліків в організмі, збільшуючи ризик побічних ефектів або токсичності.

Статини та препарати для розрідження крові - не єдині види ліків, з якими грейпфрут може негативно взаємодіяти. Дослідження показують, що грейпфрут може впливати на певні ліки від артеріального тиску.

Продуктами з високим вмістом вітаміну К

Остерігатися потрібно не тільки грейпфрута, але й їжі з високим вмістом вітаміну К. Мова йде про капусту, шпинат і зелень, які можуть бути небезпечними, якщо ви споживаєте їх занадто багато під час прийому певних ліків.

Їжа, багата вітаміном K, може перешкоджати ефективності препаратів для розрідження крові, таких як варфарин. Вітамін К сприяє згортанню крові, що протидіє ефекту варфарину, що розріджує кров.

Найважливіше, про що слід пам’ятати при прийомі вітаміну К і деяких ліків - це постійність дозування. Наприклад, щоденна рекомендація для чоловіків і жінок старше 19 років становить 120 мкг і 90 мкг.

Які продукти шкодять людям старшого віку

З віком здатність організму перетравлювати алкоголь може різко змінитися. Функція печінки знижується, що призводить до сповільнення метаболізму алкоголю.

Це може призвести до того, що алкоголь залишається в організмі довше з більш вираженим і тривалим ефектом. Зменшення вироблення ферментів, які беруть участь у метаболізмі алкоголю може наражати людей похилого віку на вищий ризик алкогольної токсичності.

Також слід обмежити споживання оброблених харчових продуктів, таких як фаст-фуд, готові страви, упаковані закуски та підсолоджені напої.