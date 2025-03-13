Забудьте про недосипання. Як Apple Watch може допомогти вам налагодити режим сну

Чи підтримує мій Apple Watch відстеження сну?

Функція відстеження сну була представлена в WatchOS 7 (випущена в 2020 році). Ця версія WatchOS сумісна з годинником, починаючи з Series 3 і новіше, якщо він під'єднаний до iPhone 6S або пізнішої моделі з iOS 14 і новіше.

Іншими словами, найстаріші пристрої, які підтримують цю функцію, - це iPhone 2015 року, Apple Watch 2017 року і програмне забезпечення 2020 року. Якщо ваші Apple Watch не зовсім застаріли, вони повинні підтримувати відстеження сну.

Де знайти застосунок "Сон" на Apple Watch

Щоб отримати доступ до всіх функцій, пов'язаних зі сном, вам знадобиться відвідати чотири різні розділи на ваших Apple Watch і iPhone (три з них розташовані в телефоні).

На Apple Watch

На годиннику знайдіть іконку ліжка із зеленувато-блакитним фоном. Відкривши застосунок "Сон", прокрутіть вниз, щоб перевірити або встановити розклад сну. Це єдине налаштування, яке потрібно зробити - Apple Watch буде автоматично відстежувати сон, навіть якщо ви більше не відкриєте цей застосунок.

Де знайти додаток "Сон" на Apple Watch (фото: Apple)

У додатку "Здоров'я"

На iPhone функції сну вбудовані в додаток "Здоров'я" (окремого додатка для сну немає). Відкрийте "Здоров'я", потім натисніть "Огляд" і "Сон". Тут можна переглянути дані про якість сну за останні ночі і налаштувати розклад сну на майбутнє.

Внизу екрана можна відредагувати найближчий або загальний графік сну (той, що повторюється щодня та щотижня). Вкажіть час, коли ви плануєте спати. Щоб змінити графік, натисніть "Повний розклад і параметри", а потім прокрутіть сторінку вниз до наступного кроку.

Де знайти застосунок "Сон" у застосунку "Здоров'я" (фото: Apple)

У застосунку Watch

Щоб переконатися, що годинник відстежує сон, потрібно налаштувати параметри сну в застосунку Watch. Найшвидший спосіб - відкрити "Повний розклад і параметри" в застосунку "Здоров'я" і внизу сторінки натиснути "Налаштувати сон у застосунку Apple Watch".

Увімкніть "Відстеження сну з Apple Watch", щоб активувати функцію, а також "Нагадування про зарядку", щоб отримувати сповіщення, якщо ввечері рівень заряду батареї занадто низький для нічного моніторингу.

Де знайти застосунок "Сон" у застосунку Watch (фото: Apple)

У додатку "Налаштування"

У налаштуваннях також можна налаштувати фокус "Сон". Це не обов'язково для відстеження сну, але з його допомогою можна ввімкнути спеціальні екрани "Додому" і параметри сповіщень, які активуватимуться перед сном.

Як налаштувати Apple Watch для відстеження сну

Усі функції, пов'язані зі сном, можна знайти в додатках, які ми згадували вище. Але ось коротка інструкція, як налаштувати смарт-годинник для відстеження сну:

Налаштуйте розклад сну (Здоров'я, Сон, Повний розклад і параметри)

Внизу екрана натисніть "Налаштувати сон у застосунку Apple Watch" (вас перенаправить у застосунок Watch)

Увімкніть "Відстеження сну з Apple Watch"

Одягніть Apple Watch перед сном. Годинник має бути розблоковано, а якщо у вас встановлено пароль, переконайтеся, що ввімкнено виявлення зап'ястя.

Apple Watch використовуватиме ваш розклад сну (або ввімкнений вручну фокус "Сон"), щоб визначити, коли ви, ймовірно, спите. У цей час годинник аналізуватиме ваші рухи й активність на телефоні, щоб оцінити, коли і в якій фазі сну ви перебуваєте.

Як переглядати результати сну в Apple Watch

Щоб побачити дані про сон прямо на годиннику, прокрутіть вниз з головного екрана (використовуйте скрол Digital Crown або проведіть пальцем вгору). У Smart Stack з'явиться картка з інформацією про сон за минулу ніч. Натисніть на неї, щоб відкрити застосунок "Сон", де можна подивитися фази сну, загальний час сну, дані за останні 14 днів і налаштування розкладу сну.

Ви також можете переглянути ці дані в будь-який час у застосунку "Сон" на годиннику або в розділі "Сон" у застосунку "Здоров'я" на iPhone.

Якщо ви прокинулися раніше встановленого часу пробудження, можливо, доведеться почекати, поки запланований час сну закінчиться, перш ніж дані з'являться.

Ваші дані про сон, як на годиннику, так і в телефоні, відображатимуться таким чином:

Глибокий сон - внизу графіка, фіолетовим кольором

Легкий (основний) сон - у середині, синім кольором

REM-сон - вище, блакитним кольором

Пробудження - у верхній частині графіка, помаранчевим кольором.

Варто зазначити, що жоден переносний пристрій не зможе точно визначити фази сну, тому не варто сприймати ці дані як абсолютну істину.

Застосунок також показує частоту серцевих скорочень під час сну, тренди сну (наприклад, "Середня тривалість сну за останні 7 днів: 7 годин 22 хвилини"), а також щомісячні та річні показники, щоб відстежувати зміни в якості сну.

Як переглядати результати сну в Apple Watch (фото: Lifehacker)

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