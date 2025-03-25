Забудьте про них назавжди! 6 "корисних" порад, які вбивають город та знищують урожай

Харчова сода розкислює ґрунт і знищує грибок на рослинах

Складно не погодитися з таким твердженням, адже сода - це луг, і вона, по ідеї, повинна добре розкислювати ґрунт. Але справа в тому, що для якісного розкислення потрібен кальцій, а в звичайній харчовій соді його немає. Зате в ній багато натрію, який погіршує структуру ґрунту, робить її більш липкою, що небезпечно для рослин.

Є також кальцинована сода, але, незважаючи на назву, кальцію вона містить мало, а тому зовсім не підходить для розкислення. При цьому регулярне використання соди на ділянці гарантовано викликає засолення ґрунтів.

Що ж до боротьби з грибковими інфекціями, то розчин соди для цієї мети не має достатньої концентрації, щоб дійсно знищити патогени. А ось надлишок натрію рослини гарантовано отримають, через що ще більше ослабнуть.

Йод чудово лікує рослини від хвороб

Йод коштує недорого і є майже в кожній аптечці, тому не дивно, що його широко застосовують у саду та городі, наділяючи чудодійними властивостями.

Заведено вважати, що йод здатний впоратися з фітофторою, сірою гниллю, антракнозом та іншими недугами. Часто його використовують і для підживлення рослин, зокрема садової полуниці, томатів, огірків.

Насправді в усіх чудо-рецептах частка йоду незначна, щоб справитися з реальною проблемою. Всі ці "1-2 краплі на відро" - абсолютно смішне дозування, яка не завдає шкоди фітопатогенам і не дає ніякої користі рослинам. Щоб йод справді мав ефект на хвороби, потрібно в одному відрі розвести не менше десятка пляшечок. Але така концентрація здатна спалити листя рослин.

Сіль гарна для підживлення рослин, проти бур'янів і шкідників

Звичайна кухонна сіль, або хлорид натрію, вже багато років не залишає уваги дачників. Що тільки з нею не роблять: поливають буряк, щоб він був солодким, а моркву й цибулю - щоб позбутися від шкідників, закидають сіллю бур'яни і т.д.

Однак все це - небезпечне заблуження, яке може порушити екологічну рівновагу на ділянці. Справа в тому, що дефіцит натрію рідко зустрічається в природі, а ось засолення ґрунтів - все частіше. І немалий вплив в цьому має безконтрольне внесення солі. Тому слід підібрати більш безпечні способи для підживлення рослин, боротьби з шкідниками і бур'янами.

Багато, на перший погляд, корисних речовин шкодять рослинам (фото: Freepik.com)

Перекис водню відмінно бореться з хворобами та шкідниками

Не варто марно витрачати перекис водню, обприскуючи ним грядки. Вона не здатна ні вилікувати рослини, ні прогнати шкідників, ні дати значного профілактичного ефекту. Справа знову ж у слабкій дозі і швидкому випаровуванні речовини.

А от для чого перекис точно рекомендується використовувати - це дезінфекція посівного матеріалу (замочіть насіння на 10 хвилин, потім промийте під проточною водою).

Дріжджі - ідеальне добриво

Кожен дачник мріє, щоб урожай "ріс як на дріжджах". А деякі городники використовують дріжджі на своїх грядках в прямому сенсі, адже вважається, що ці живі мікроскопічні гриби - ідеальне підживлення. Але не все так просто.

Дріжджі стимулюють розкладання органіки, роблячи її більш доступною для ґрунтової мікрофлори і рослин, активно виділяють азот. Однак одночасно поглинають з землі багато калію та кальцію, які дуже важливі для посадок. В результаті листя рослин скручується і опадає. Тому не слід занадто часто вносити дріжджові підживлення.

Органіку можна використовувати всюди та в будь-якому вигляді

Категорично ні! Такий міф може серйозно нашкодити дачним культурам. Нерозкладену органіку можна внести в посадочні лунки або закомпостувати, при цьому в першому випадку не слід сильно сподіватися на чудовий результат.

Корисно приготувати і поживні настої, наприклад, з бананової шкірки. А ось просто висипати під кущі лушпиння цибулі, заварений чай та інші відходи не можна, інакше рослини можуть захворіти грибком. І отримати якесь живлення з цих куп теж для них проблематично, поки органіка повністю не розкладеться.

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