Не зробите цього навесні - про врожай можете забути! Що важливо знати про розкислення ґрунту

Кислотність ґрунту (рН) відіграє важливу роль у його якості та в тому, які рослини на ньому можуть рости. У більшості садових ділянок зустрічаються нейтральні або кислі ґрунти, але що робити, якщо рН перевищує 7,5?

Як визначити рівень кислотності ґрунту

Перед тим як почати розкислення, необхідно точно визначити, яка кислотність у вашому ґрунті. Це допоможе уникнути непотрібних процедур і точно підібрати необхідні препарати для поліпшення ґрунту. Визначити кислотність можна за допомогою лакмусового паперу або спеціального вимірювача, який продається в садових магазинах.

Це дозволить уникнути помилок при виборі методу впливу на ґрунт і дасть точну картину того, що відбувається в землі. Для більшої точності рекомендується використовувати кілька методів одночасно.

Також варто врахувати, що на різних типах ґрунтів реакція може бути різною. Наприклад, на торф’яних або глинистих ґрунтах можуть виникнути труднощі з точним визначенням кислотності через колоїдні частинки, що заважають точному аналізу. Тому важливо використовувати додаткові методи тестування, щоб бути впевненим у результатах.

Як правильно розкислити ґрунт

Розкислення ґрунту необхідне, коли його рН занадто високий, і ґрунт стає лужним. Це може відбуватися через надмірне внесення вапна, золи чи доломітового борошна. Надлишок цих речовин порушує обмін речовин у рослин, що може призвести до їх загибелі.

Щоб запобігти цьому процесу, необхідно вживати заходів із закислення ґрунту з використанням органічних або хімічних добавок. Застосування таких засобів допоможе відновити нормальний рівень кислотності.

Для проведення розкислення ґрунту можна використовувати різні препарати, такі як гіпс, сульфат заліза або сірку. Це важливі компоненти, які ефективно знижують рН і роблять ґрунт більш придатним для рослин. Внесення цих препаратів дозволить не тільки покращити структуру ґрунту, але й підвищити рівень доступних поживних речовин для коренів рослин.

Лужний ґрунт дуже швидко висихає (фото: Pixabay.com)

Як лужний ґрунт впливає на рослини

Лужний ґрунт може значно погіршити розвиток рослин. На таких ділянках дерева, чагарники та інші рослини погано ростуть, часто страждають від жовтизни листя та ослабленого імунітету.

Крім того, лужний ґрунт може стати причиною хвороб рослин і їх уразливості до шкідників. Це відбувається через те, що рослини не можуть засвоювати важливі мікроелементи, такі як магній і залізо, які важливі для нормального фотосинтезу.

Щоб уникнути таких проблем, потрібно регулярно контролювати рівень кислотності ґрунту і, при необхідності, проводити розкислення. Важливо пам’ятати, що лужні ґрунти швидко висихають, що також перешкоджає повноцінному розвитку кореневої системи. Це, у свою чергу, знижує здатність рослин до поглинання води та поживних речовин.

Методи розлужування ґрунту: як правильно діяти

Для того, щоб привести ґрунт до ладу, важливо використовувати ефективні методи розкислення. Це можуть бути органічні речовини, такі як торф, свіжий гній, або ж хімічні добавки, наприклад, сульфат заліза чи гіпс. Крім того, можна використовувати сидерати - рослини, які активно впливають на покращення кислотності ґрунту. Ці рослини допомагають наситити ґрунт азотом і покращити його структуру.

Кожен із цих засобів має свої особливості, і вибір залежить від рівня лужності та структури ґрунту. Наприклад, свіжий гній має сильний вплив на кислотність ґрунту, але його не можна використовувати в період вегетації рослин. Тому такі процедури краще проводити наприкінці сезону, щоб рослини встигли адаптуватися до змін до початку нового сезону.

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