Забудьте про лопату! 5 варіантів, чим можна копати землю, щоб не втомлюватися

Вила

Вила - один із найпростіших і найуніверсальніших інструментів, який здатен частково замінити лопату. Ними зручно копати картоплю, бо вони не травмують бульби, як це часто буває з лопатою. Крім того, вила добре розпушують ґрунт після дощу чи поливу.

Вони менше навантажують спину, особливо якщо використовувати їх правильно. А ще ними зручно переносити органіку - сіно, солому або гній.

Ручний культиватор

Культиватор, або дисковий розпушувач, допоможе обробити ґрунт значно швидше, ніж лопатою. Він має вал із зубчастими дисками, які ефективно розрихлюють землю і виривають бур’яни. При правильному підборі довжини ручки цей інструмент стає дуже зручним у використанні.

Щоправда, на твердому ґрунті він може трохи "буксувати", тому краще використовувати його на легких або попередньо зволожених ділянках. Це хороший варіант для щоденної легкої роботи.

Ручні культиватори можenm мати різні розміри, але єдиний принцип роботи (фото: Freepik.com)

Плоскоріз Фокіна

Цей незвичний інструмент - справжній порятунок для дачників, які хочуть працювати без болю в попереку. Плоскоріз розпушує землю, формує грядки, видаляє бур’яни й підходить навіть для важкого ґрунту.

Його конструкція дозволяє тримати спину рівною, що зменшує втому й ризик травм. Завдяки вигнутій формі леза й плоскому держаку він ефективний і зручний у використанні. Це чудовий варіант для тих, хто шукає універсальний інструмент "на всі випадки грядки".

"Чудо-лопата"

Назва говорить сама за себе: ця лопата і справді вражає своєю зручністю. Її конструкція складається з металевої рами та рухомих вил, які вгризаються в землю при мінімальному зусиллі.

Вона наче сама "перевертає" землю - копати нею швидко й просто. Існують різні моделі з різною довжиною зубців, тому можна підібрати оптимальну для свого ґрунту. Ідеальний інструмент для перекопування великих ділянок без болю у м’язах.

Чудо-лопата - це гібрид лопати та вил (фото: hozstroymarket.com.ua)

Сапа

Сапа відома кожному дачнику - без неї не обходиться жодна весна. Вона підходить для прополки, розпушування, формування лунок і борозен для посіву. Хоча перекопувати великі ділянки нею важко, для дрібних робіт сапа просто незамінна.

Сучасні моделі часто мають зручні ручки й змінні насадки, що підвищує ефективність. Якщо лопата не під рукою - стара добра сапа завжди виручить.