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Забудьте про лопату! 5 варіантів, чим можна копати землю, щоб не втомлюватися

Четвер 29 травня 2025 11:15
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Забудьте про лопату! 5 варіантів, чим можна копати землю, щоб не втомлюватися Найкращі інструменти для перекопування городу замість лопати (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Коли лопата десь загубилася або просто важко нею працювати - не варто впадати у відчай. Сьогодні існує чимало альтернативних інструментів, якими можна легко скопати землю і при цьому зберегти здорову спину.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п’ять найкращих варіантів заміни лопати, які точно варто мати у господарстві.

Вила

Вила - один із найпростіших і найуніверсальніших інструментів, який здатен частково замінити лопату. Ними зручно копати картоплю, бо вони не травмують бульби, як це часто буває з лопатою. Крім того, вила добре розпушують ґрунт після дощу чи поливу.

Вони менше навантажують спину, особливо якщо використовувати їх правильно. А ще ними зручно переносити органіку - сіно, солому або гній.

Ручний культиватор

Культиватор, або дисковий розпушувач, допоможе обробити ґрунт значно швидше, ніж лопатою. Він має вал із зубчастими дисками, які ефективно розрихлюють землю і виривають бур’яни. При правильному підборі довжини ручки цей інструмент стає дуже зручним у використанні.

Щоправда, на твердому ґрунті він може трохи "буксувати", тому краще використовувати його на легких або попередньо зволожених ділянках. Це хороший варіант для щоденної легкої роботи.

Забудьте про лопату! 5 варіантів, чим можна копати землю, щоб не втомлюватисяРучні культиватори можenm мати різні розміри, але єдиний принцип роботи (фото: Freepik.com)

Плоскоріз Фокіна

Цей незвичний інструмент - справжній порятунок для дачників, які хочуть працювати без болю в попереку. Плоскоріз розпушує землю, формує грядки, видаляє бур’яни й підходить навіть для важкого ґрунту.

Його конструкція дозволяє тримати спину рівною, що зменшує втому й ризик травм. Завдяки вигнутій формі леза й плоскому держаку він ефективний і зручний у використанні. Це чудовий варіант для тих, хто шукає універсальний інструмент "на всі випадки грядки".

"Чудо-лопата"

Назва говорить сама за себе: ця лопата і справді вражає своєю зручністю. Її конструкція складається з металевої рами та рухомих вил, які вгризаються в землю при мінімальному зусиллі.

Вона наче сама "перевертає" землю - копати нею швидко й просто. Існують різні моделі з різною довжиною зубців, тому можна підібрати оптимальну для свого ґрунту. Ідеальний інструмент для перекопування великих ділянок без болю у м’язах.

Забудьте про лопату! 5 варіантів, чим можна копати землю, щоб не втомлюватисяЧудо-лопата - це гібрид лопати та вил (фото: hozstroymarket.com.ua)

Сапа

Сапа відома кожному дачнику - без неї не обходиться жодна весна. Вона підходить для прополки, розпушування, формування лунок і борозен для посіву. Хоча перекопувати великі ділянки нею важко, для дрібних робіт сапа просто незамінна.

Сучасні моделі часто мають зручні ручки й змінні насадки, що підвищує ефективність. Якщо лопата не під рукою - стара добра сапа завжди виручить.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Порадниця", Ogorod.ua, Agro-market.net.

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