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Забудьте о лопате! 5 вариантов, чем можно копать землю, чтобы не уставать

Четверг 29 мая 2025 11:15
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Забудьте о лопате! 5 вариантов, чем можно копать землю, чтобы не уставать Лучшие инструменты для перекопки огорода вместо лопаты (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Когда лопата где-то потерялась или просто трудно ею работать - не стоит отчаиваться. Сегодня существует немало альтернативных инструментов, которыми можно легко вскопать землю и при этом сохранить здоровую спину.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти лучших вариантах замены лопаты, которые точно стоит иметь в хозяйстве.

Вилы

Вилы - один из самых простых и универсальных инструментов, который способен частично заменить лопату. Ими удобно копать картофель, потому что они не травмируют клубни, как это часто бывает с лопатой. Кроме того, вилы хорошо разрыхляют почву после дождя или полива.

Они меньше нагружают спину, особенно если использовать их правильно. А еще ими удобно переносить органику - сено, солому или навоз.

Ручной культиватор

Культиватор, или дисковый рыхлитель, поможет обработать почву значительно быстрее, чем лопатой. Он имеет вал с зубчатыми дисками, которые эффективно разрыхляют землю и вырывают сорняки. При правильном подборе длины ручки этот инструмент становится очень удобным в использовании.

Правда, на твердой почве он может немного "буксовать", поэтому лучше использовать его на легких или предварительно увлажненных участках. Это хороший вариант для ежедневной легкой работы.

Забудьте о лопате! 5 вариантов, чем можно копать землю, чтобы не уставатьРучные культиваторы могут иметь разные размеры, но единый принцип работы (фото: Freepik.com)

Плоскорез Фокина

Этот необычный инструмент - настоящее спасение для дачников, которые хотят работать без боли в пояснице. Плоскорез разрыхляет землю, формирует грядки, удаляет сорняки и подходит даже для тяжелой почвы.

Его конструкция позволяет держать спину ровной, что уменьшает усталость и риск травм. Благодаря изогнутой форме лезвия и плоской рукояти он эффективен и удобен в использовании. Это отличный вариант для тех, кто ищет универсальный инструмент "на все случаи грядки".

"Чудо-лопата"

Название говорит само за себя: эта лопата и вправду поражает своим удобством. Ее конструкция состоит из металлической рамы и подвижных вил, которые вгрызаются в землю при минимальном усилии.

Она как будто сама "переворачивает" землю - копать ею быстро и просто. Существуют разные модели с разной длиной зубцов, поэтому можно подобрать оптимальную для своего грунта. Идеальный инструмент для перекопки больших участков без боли в мышцах.

Забудьте о лопате! 5 вариантов, чем можно копать землю, чтобы не уставатьЧудо-лопата - это гибрид лопаты и вил (фото: hozstroymarket.com.ua)

Тяпка

Тяпка известна каждому дачнику - без нее не обходится ни одна весна. Она подходит для прополки, рыхления, формирования лунок и борозд для посева. Хотя перекапывать большие участки ею трудно, для мелких работ тяпка просто незаменима.

Современные модели часто имеют удобные ручки и сменные насадки, что повышает эффективность. Если лопата не под рукой - старая добрая тяпка всегда выручит.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Порадниця", Ogorod.ua, Agro-market.net.

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