Забудьте о лопате! 5 вариантов, чем можно копать землю, чтобы не уставать

Когда лопата где-то потерялась или просто трудно ею работать - не стоит отчаиваться. Сегодня существует немало альтернативных инструментов, которыми можно легко вскопать землю и при этом сохранить здоровую спину.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти лучших вариантах замены лопаты, которые точно стоит иметь в хозяйстве.

Вилы

Вилы - один из самых простых и универсальных инструментов, который способен частично заменить лопату. Ими удобно копать картофель, потому что они не травмируют клубни, как это часто бывает с лопатой. Кроме того, вилы хорошо разрыхляют почву после дождя или полива.

Они меньше нагружают спину, особенно если использовать их правильно. А еще ими удобно переносить органику - сено, солому или навоз.

Ручной культиватор

Культиватор, или дисковый рыхлитель, поможет обработать почву значительно быстрее, чем лопатой. Он имеет вал с зубчатыми дисками, которые эффективно разрыхляют землю и вырывают сорняки. При правильном подборе длины ручки этот инструмент становится очень удобным в использовании.

Правда, на твердой почве он может немного "буксовать", поэтому лучше использовать его на легких или предварительно увлажненных участках. Это хороший вариант для ежедневной легкой работы.

Ручные культиваторы могут иметь разные размеры, но единый принцип работы (фото: Freepik.com)

Плоскорез Фокина

Этот необычный инструмент - настоящее спасение для дачников, которые хотят работать без боли в пояснице. Плоскорез разрыхляет землю, формирует грядки, удаляет сорняки и подходит даже для тяжелой почвы.

Его конструкция позволяет держать спину ровной, что уменьшает усталость и риск травм. Благодаря изогнутой форме лезвия и плоской рукояти он эффективен и удобен в использовании. Это отличный вариант для тех, кто ищет универсальный инструмент "на все случаи грядки".

"Чудо-лопата"

Название говорит само за себя: эта лопата и вправду поражает своим удобством. Ее конструкция состоит из металлической рамы и подвижных вил, которые вгрызаются в землю при минимальном усилии.

Она как будто сама "переворачивает" землю - копать ею быстро и просто. Существуют разные модели с разной длиной зубцов, поэтому можно подобрать оптимальную для своего грунта. Идеальный инструмент для перекопки больших участков без боли в мышцах.

Чудо-лопата - это гибрид лопаты и вил (фото: hozstroymarket.com.ua)

Тяпка

Тяпка известна каждому дачнику - без нее не обходится ни одна весна. Она подходит для прополки, рыхления, формирования лунок и борозд для посева. Хотя перекапывать большие участки ею трудно, для мелких работ тяпка просто незаменима.

Современные модели часто имеют удобные ручки и сменные насадки, что повышает эффективность. Если лопата не под рукой - старая добрая тяпка всегда выручит.