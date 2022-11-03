Забудьте про лимони! Сім звичних продуктів, які багаті на вітамін С

Шипшина

Це лідер за вмістом вітаміну С. Сухі плоди містять близько 1200 мг/100 г речовини, свіжі - майже вдвічі менше.

Щоб отримати добову норму вітаміну С, достатньо випити чай з шипшиною. З цих плодів корисні настої, відвари, соки й сиропи. Напої на основі шипшини стабілізують вуглеводний обмін, мають протизапальну дію.

Болгарський червоний перець

Залежно від сорту, у 100 г перцю міститься приблизно 250-500 мг вітаміну С. Цей овоч також корисний для нормалізації стану судин. Якщо ті звужені, вживання червоного перцю сприяє їх розширенню, та навпаки.

Оскільки при термічній обробці овоч втрачає значну кількість вітаміну С, краще червоний перець готувати на мангалі або на пару.

Смородина

Смородина містить 200 мг/100 г вітаміну С. Він не втрачається навіть при приготуванні варення і джемів. Тому їх теж корисно їсти.

Брюссельська капуста

У 100 г овоча міститься близько 70-100 мг. Це вдвічі більше, ніж у звичайній капусті. Овоч багатий на магній, фосфор, кальцій, натрій, залізо.

Брюссельська капуста низькокалорійна, легко засвоюється. Добре смакує у сирому, тушкованому, смаженому виді.

Цвітна капуста

У 100 г продукту 70 мг вітаміну С. Цвітну капусту можна тушкувати, запікати, смажити у фритюрі, маринувати і варити. Проте найкраще піддавати овоч мінімальній термічній обробці, оскільки вітаміни С руйнується при високих температурах. Цвітну капусту варто злегка ошпарити в окропі.

Апельсин

У 100 г цього фрукту майже 60 мг аскорбінової кислоти. Один цитрус заповнює денну потребу у вітаміні С. Апельсини багаті на калій, фолієву кислоту й клітковину. Цитрусові корисно додавати у м’ясні страви. Тоді аскорбінова кислота, яка міститься у них, допомагає організму засвоїти залізо.

Ківі

Ківі містить близько 60 мг аскорбінки на 100 г. Цей фрукт багатий на клітковину і є низькокалорійний, тому сприяє насиченню організму та одночасно не впливає на вагу.

Ківі корисно вводити у дитячий раціон. Проте важливо пам’ятати, що в день можна з’їсти не більше трьох плодів, оскільки у великій кількості ківі провокує алергію.