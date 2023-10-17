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Забудьте о хлебнице: благодаря этому лайфхаку хлеб не будет черстветь неделями

Вторник 17 октября 2023 07:15
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Забудьте о хлебнице: благодаря этому лайфхаку хлеб не будет черстветь неделями Этот лайфхак убережет хлеб от плесени и не превратить его в сухарь (фото pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Домашний, по рецепту бабушки, с отрубями или же крафтовый из модной пекарни - любой хлеб может быстро почерстветь или покрыться плесенью. Однако американская блогерша назвала простой лайфхак, который поможет сохранить выпечку и даже без хлебницы.

О том, как уберечь хлеб от плесени и не превратить его в сухарь, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерши под ником Gabby’s Greens.

Как хранить хлеб - простой лайфхак

Девушка советует нарезать хлеб ломтиками, а затем хранить их в обычной подставке для торта с деревянной подложкой и стеклянной крышкой. Казалось бы, зачем придумывать что-то новое, если люди уже изобрели обычную хлебницу. Однако блогерша утверждает, что подставка для торта справляется с этой задачей гораздо лучше.

В ней ломтики будут оставаться мягкими буквально неделями. При этом на хлебе не появится плесень. Блогерша отметила, что крышка из стекла защищает продукт от пыли и бактерий. А подложка из дерева помогает "регулировать" влажность, благодаря чему ломтики не пересыхают, но и не "киснут" в воде.

Забудьте о хлебнице: благодаря этому лайфхаку хлеб не будет черстветь неделями

Как хранить хлеб, чтоб он не плесневел (скриншоты)

Что делать, если хлеба слишком много

Блогерша также рассказала, как поступить, если вы купили слишком большую буханку хлеба. Разрежьте ее на две части, первую стоит хранить в подставке для торта, а вторую - нарежьте и уложите в пластиковый контейнер с плотной крышкой.

Затем отправьте контейнер в морозильную камеру. Там хлеб может храниться очень долго. Когда же вы захотите его съесть, просто разморозьте ломтики в микроволновке, в тостере или на гриле.

Этот лайфхак поможет вам хранить хлеб и не выбрасывать черствые кусочки. В комментариях под видео блогерши пользователи пишут, что она придумала отличную идею, благодаря которой можно неплохо сэкономить.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Клопотенко рассказал, при какой температуре в духовке готовить разные блюда.

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