Забудьте про хаос. Три хитрощі зі сповіщеннями на телефонах Android, які заощадять ваш час

Історія сповіщень може виручить

Багато користувачів, ймовірно, стикалися з ситуацією, коли занадто швидко видаляли сповіщення, не встигнувши його прочитати.

На Android існує спосіб відновити їх, хоча ця функція за замовчуванням відключена, що може викликати незручності. Під час налаштування нового телефону або планшета на Android важливо пам'ятати про ввімкнення історії сповіщень, щоб пристрій вів журнал недавніх сповіщень.

Для цього перейдіть у Налаштування, Повідомлення, Історія сповіщень і ввімкніть опцію "Використовувати історію сповіщень". Ось і все. Тепер ви можете натиснути на кнопку "Історія" в лівому нижньому кутку сповіщень або, якщо сповіщень немає, на текст "Немає сповіщень", який діє як невидиме посилання.

Ці дії відкриють меню історії повідомлень у налаштуваннях, де можна перегорнути список за останні 24 години. Усі сповіщення повністю розгорнуті та клікабельні.

Швидких дій на кшталт видалення, відповіді або позначки як прочитане тут немає, але ви все ж таки можете перейти до того застосунку, куди мало бути надіслано сповіщення.

Як відновити сповіщення (фото: Android Authority)

Не відхиляйте, а просто відкладіть

Багато хто вважає, що люди, які працюють із технологіями, проводять 24 години на добу, не відриваючись від своїх телефонів. Насправді ж усе інакше.

Найчастіше телефон просто лежить на столі вдома, поки власник зайнятий роботою, готуванням або відпочинком, а всі важливі повідомлення надходять на розумний годинник. При цьому телефон завжди перебуває в беззвучному режимі (за винятком дзвінків), і відсутня вібрація.

У результаті, через кілька годин використання пристрою, на ньому може накопичитися понад 20 нових повідомлень від різних додатків і сервісів. Така ситуація часто викликає почуття перевантаженості, і справлятися з ними відразу буває непросто.

Хоча деякі повідомлення потребують уваги, їх краще обробити пізніше. Наприклад, під час пошуку рецептів для обіду з'являються нові листи або в процесі тестування нової функції приходить повідомлення у WhatsApp від родича. Це ті повідомлення, які потребують відповіді, але не термінової.

Щоб уникнути хаосу і залишити тільки найважливіші сповіщення на даний момент, існує функція відстрочки. Однак, як і історія повідомлень, вона, на жаль, не ввімкнена за замовчуванням на більшості пристроїв. Для її активації потрібно перейти в Налаштування, Повідомлення, "Дозволити відкладання сповіщень" і ввімкнути цей параметр.

Після цього в правому нижньому кутку кожного сповіщення з'явиться нова іконка із зображенням будильника, яка дає змогу швидко відкласти сповіщення на годину (або вибрати 15, 30 хвилин чи дві години).

Відкладене повідомлення повністю зникає зі списку і з'являється знову після встановленого часу. Це ідеально, якщо ви хочете бачити чисту панель сповіщень, не забуваючи про завдання або повідомлення, які потребують вашої уваги.

Як відкласти повідомлення на пізніший час (фото: Android Authority)

Деякі сповіщення краще згорнути, прибрати звук або зовсім відключити

Багато років тому Google ввела корисну функцію для повідомлень - канали. Суть у тому, що не всі сповіщення додатків однаково важливі, а отже, і обробляти їх потрібно по-різному.

Більшість розробників додатків на Android впровадили ці канали і розділили свої повідомлення на різні категорії. Завдяки цьому користувачам простіше контролювати, які повідомлення отримувати.

Коли з'являється сповіщення, яке ви хочете бачити рідше, частіше або не бачити взагалі, досить натиснути й утримувати його, щоб відкрити додаткові налаштування.

Можна, наприклад, дати пріоритет сповіщенням про розмови, щоб вони відображалися зверху, а також вимкнути звук, мінімізувати або повністю вимкнути ті сповіщення, які вам не потрібні.

Налаштуйте самі, які повідомлення ви хочете отримувати (фото: Android Authority)