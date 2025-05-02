Забудьте про фотошоп. Google навчила Gemini редагувати ваші фото: як працює функція

Деталі нововведення

Ця функція вже деякий час була доступна в Google AI Studio, а тепер Google почала поступово впроваджувати її для всіх користувачів Gemini - з підтримкою 45 мовами. Компанія повідомляє, що можна буде використовувати розмовні підказки для редагування як згенерованих ШІ-зображень, так і завантажених фотографій зі смартфона або комп'ютера.

Що можна робити з редагуванням зображень у Gemini

Головна перевага цієї функції - спрощення редагування фотографій. Користувач може поспілкуватися з чат-ботом Gemini, щоб той згенерував зображення, або завантажити свою фотографію в чат і попросити ШІ відредагувати її. Це схоже на функцію Reimagine у Google Pixel, яка дає змогу додавати вигадані об'єкти в реальні знімки.

За допомогою інструментів Gemini можна:

замінювати окремі об'єкти на фотографії

змінювати фон

додавати абсолютно нові елементи "з нуля".

У блозі Google наведено приклад: ви можете завантажити своє фото і попросити ШІ змінити колір волосся, щоб подивитися, який вигляд ви матимете після фарбування.

Навіть більше, ШІ запам'ятовує попередні запити, тож ви можете вносити зміни в зображення поетапно, у різних повідомленнях. Також стверджується, що за допомогою цієї функції можна створювати цілі історії та візуальні ілюстрації до них.

Редагування зображення за допомогою Gemini (фото: Google)

Питання етики та обмеження

Такі функції викликають побоювання з етичного погляду - насамперед через ризик створення фейкових зображень, які можуть завдати шкоди людям або компаніям. Щоб запобігти цьому, Google наноситиме на всі зображення, створені ШІ, невидимі водяні знаки, а також експериментує з видимими водяними знаками, щоб такі зображення було легше розпізнавати.

Оскільки запуск функції тільки розпочався, вона може стати доступною не відразу. Крім того, ця можливість не буде доступна користувачам Google Workspace та освітніх акаунтів.