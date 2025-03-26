У рази розумніша за інших. Google випустила найпотужнішу ШІ-модель Gemini 2.5 Pro: що вона вміє

Після оновлення доступних для всіх користувачів моделей Google анонсувала Gemini 2.5 Pro (експериментальна) для підписників Advanced і розробників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Що відомо про модель Gemini 2.5 Pro

Особливість усіх моделей сімейства Gemini 2.5, включно з майбутніми версіями, полягає в тому, що вони є "мислячими моделями", здатними продумувати свої відповіді перед тим, як їх дати. Це підвищує точність і продуктивність.

Google вбудовує ці здібності мислення в усі свої моделі, щоб вони могли розв'язувати складніші завдання і підтримувати більш просунутих, контекстно-обізнаних агентів.

Порівняно з 2.0 Flash Thinking, вперше презентованою в грудні й оновленою цього місяця, Google більше не використовує явного маркування "Thinking". Однак у застосунку Gemini користувачі можуть увімкнути функцію "Показати хід думки", щоб бачити логіку роздумів моделі.

У царині ШІ здатність до "міркування" означає не тільки класифікацію і передбачення, а й аналіз інформації, логічні висновки, врахування контексту та нюансів, а також ухвалення обґрунтованих рішень.

Gemini 2.5 пропонує новий рівень продуктивності завдяки значно поліпшеній базовій моделі та вдосконаленому післятренувальному процесу.

Перша модель у цьому сімействі - Gemini 2.5 Pro (кодове ім'я "nebula"). Вона орієнтована на виконання складних завдань, і Google зазначає, що вона посіла перше місце в рейтингу LMArena (що вимірює переваги користувачів) з великим відривом. Також модель лідирує в тестах з математики (AIME 2025) і природничих наук (GPQA diamond).

Крім того, Gemini 2.5 Pro показала передовий результат 18,8% без використання інструментів у тесті Humanity's Last Exam - датасеті, створеному сотнями експертів для перевірки меж людських знань і логічного мислення.

Gemini 2.5 Pro показала передовий результат 18,8% (фото: 9to5Google)

Google робить особливий акцент на просунутому програмуванні, стверджуючи, що Gemini 2.5 Pro - "це величезний крок вперед порівняно з 2.0" і що "подальші поліпшення вже в розробці".

Модель чудово справляється зі створенням візуально привабливих веб-додатків і "агентного" коду, а також із трансформацією і редагуванням коду.

На тесті SWE-Bench Verified, який є галузевим стандартом для оцінки автономних кодових агентів, Gemini 2.5 Pro показала результат 63,8% під час використання спеціальної агентної конфігурації.

Крім вбудованої мультимодальності, Gemini 2.5 Pro має контекстне вікно в 1 мільйон токенів, а найближчим часом його число зросте до 2 мільйонів.

Вона може обробляти величезні масиви даних і справлятися зі складними завданнями, використовуючи різні джерела інформації - текст, аудіо, зображення, відео і навіть цілі репозиторії коду.

У самому додатку Gemini 2.5 Pro замінить експериментальну версію 2.0 Pro (фото: 9to5Google)

Gemini 2.5 Pro (експериментальна версія) спочатку стане доступною передплатникам Gemini Advanced і користувачам Google AI Studio, а за кілька тижнів з'явиться і на платформі Vertex AI.

Найближчим часом Google також представить ціни на використання 2.5 Pro, що дасть змогу застосовувати модель із вищими лімітами запитів для масштабного промислового використання.

У застосунку Gemini вона замінить експериментальну версію 2.0 Pro, додавши підтримку інтеграції з Gmail, YouTube і можливістю завантаження файлів.



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