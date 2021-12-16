ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Забудьте, что вы делали прошлой ночью: самые эффективные способы избавиться от похмелья

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 14:34
Забудьте, что вы делали прошлой ночью: самые эффективные способы избавиться от похмелья Как побороть похмелье (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас любят повеселиться и выпить. Но очень часто после бурного вечера или ночи голова просто раскалывается, а от похмелья хочется застрелиться.

Читайте в нашем материале - как избавиться от мучительного состояния после возлияний и быстро прийти в чувство.

Как избавиться от раскалывающейся головы на утро

Издание Express рекомендует использовать траву расторопшу для того, чтобы уберечь свою печень от разрушительного влияния алкоголя. Но принимать ее отвар нужно перед употреблением алкоголя. Но! Если у вас есть аллергия на подобные растения - вам этот способ не подходит.

Второй способ вы все наверняка знаете. Это активированный уголь. Не недооценивайте его. Он поможет печени справиться с интоксикацией. Важное правило - принимать уголь нужно до того, как вы будете пить, а не после!

Третье вещество, которое может помочь, называется N-ацетилцистеин, или сокращенно NAC. Это антиоксидант, используемый для лечения воспалительных состояний. Выяснилось, что он уменьшает головные боли, тошноту и беспокойство.

Также может снять мерзкое состояние красный чай с женьшенем. Это древнее китайское лекарство от похмелья повышает иммунную систему и уровень энергии. Этот сорт чая также является нервным релаксантом, содержащим витамины группы B и витамин C.

Не забывайте о воде

Также не стоит забывать и об обезвоживании. Старайтесь на следующий день пить много воды. Также витамин С поможет облегчить состояние. Он содержится в фруктах и овощах.

Как мы писали ранее, чем отличается шаманское от просекко и от чего не будет болеть голова.

Читайте РБК-Украина в Google News
похмелье
LITE
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми
Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми