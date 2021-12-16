Забудьте, что вы делали прошлой ночью: самые эффективные способы избавиться от похмелья

Многие из нас любят повеселиться и выпить. Но очень часто после бурного вечера или ночи голова просто раскалывается, а от похмелья хочется застрелиться.

Читайте в нашем материале - как избавиться от мучительного состояния после возлияний и быстро прийти в чувство.

Как избавиться от раскалывающейся головы на утро

Издание Express рекомендует использовать траву расторопшу для того, чтобы уберечь свою печень от разрушительного влияния алкоголя. Но принимать ее отвар нужно перед употреблением алкоголя. Но! Если у вас есть аллергия на подобные растения - вам этот способ не подходит.

Второй способ вы все наверняка знаете. Это активированный уголь. Не недооценивайте его. Он поможет печени справиться с интоксикацией. Важное правило - принимать уголь нужно до того, как вы будете пить, а не после!

Третье вещество, которое может помочь, называется N-ацетилцистеин, или сокращенно NAC. Это антиоксидант, используемый для лечения воспалительных состояний. Выяснилось, что он уменьшает головные боли, тошноту и беспокойство.

Также может снять мерзкое состояние красный чай с женьшенем. Это древнее китайское лекарство от похмелья повышает иммунную систему и уровень энергии. Этот сорт чая также является нервным релаксантом, содержащим витамины группы B и витамин C.

Не забывайте о воде

Также не стоит забывать и об обезвоживании. Старайтесь на следующий день пить много воды. Также витамин С поможет облегчить состояние. Он содержится в фруктах и овощах.