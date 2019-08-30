Не забудем: в сети рассказали о погибшем на фронте молодом морпехе (фото)

Морпех Сергей Савинов погиб на фронте от пули вражеского снайпера
На Донбассе погиб боец ВСУ, морской пехотинец, младший сержант Сергей Савинов. Трагедия случилась в зоне проведения ООС около Водяного 30 августа около девяти часов утра. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на странице в Facebook.
Как рассказали побратимы Сергея, военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.
"Вражеская российская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа", - говорится в сообщении.
Морпех Сергей Савинов (Фото: facebook.com)
Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего героя, добавили в бригаде.
Сергей Васильевич Савинов был единственным сыном у матери.
Младший сержант 36 обмп Сергей Савинов (Фото: facebook.com)
Морпех родом из села Марьевка Баштанского района под Николаевом.
Пользователи сети скорбят о погибшем молодом воине и выражают глубокие соболезнования его близким и родным, а также благодарят за мужество на передовой.
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Как сообщалось ранее, 25 августа на Донбассе погибли бойцы ВСУ офицер, командир взвода батальона "Айдар" Тихон Курбатов с позывным "Тихон" и морской пехотинец Виталий Собко из 35 ОМБР. В сети рассказали о воинах и при каких обстаятельствах на фронте оборвались их жизни.
Также мы писали о том, что 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.
Напомним, недавно на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.