Забруднюєте, а не чистите: 7 помилок у прибиранні, після яких стане тільки гірше

Починати прибирання з підлоги

Іноді хочеться спершу зробити найнеприємніше і найважче - пропилососити та помити підлоги. А вже після цього зайнятися дрібницями: витерти пил, розкласти речі по місцях.

Але в такому випадку підлогу, швидше за все, доведеться мити ще раз наприкінці прибирання. На неї неминуче потраплять крихти, дрібне сміття або проллється щось, і підлога знову буде брудною.

Краще дотримуватися золотого правила прибирання - наводити порядок "зверху вниз". Спочатку розкладіть речі по місцях, потім протріть пил, помийте сантехніку та шафи, і тільки наприкінці беріться за підлогу.

Використовувати одну ганчірку для всіх поверхонь

Забруднення в різних частинах будинку чи квартири не однакові за типом та інтенсивністю. Якщо не змінювати ганчірку чи серветку, на перший погляд, усе може здаватися чистим, але є ризик просто переносити бруд та мікроорганізми з однієї кімнати до іншої.

Наприклад, жир із кухонної стільниці - на тумбочку в спальні. Або волосся і сліди зубної пасти з полички у ванній - на обідній стіл.

Рішення - мати кілька губок та ганчірок для різних цілей або використовувати одноразові серветки і брати нову при переході з однієї зони до іншої.

Пилососити із заповненим мішком або контейнером

Іноді одноразові аксесуари закінчуються у найнесподіваніший момент, а іноді багаторазовий мішок чи контейнер лінь витрушувати, адже механізм все одно працює, хоча і погано.

Але якщо пилосос вчасно не очистити, він гірше всмоктує пил і сміття - на це навіть вказують самі виробники, - і якість прибирання суттєво знижується.

Щоб цього не сталося, мішок або контейнер потрібно змінювати або звільняти відразу, як тільки він заповниться, і заодно протирати внутрішні частини» пилососа вологою ганчіркою.

Складати речі стопками

Здається, що тільки-но склав светри або рушники в акуратну, рівну стопочку - як вона вже "розпливлася". І в результаті буквально за кілька днів на полиці знову панує хаос, а речі випадають на підлогу кожного разу, як відкривається дверцята шафи.

А все тому, що акуратно витягнути щось зі стопки і довго зберігати такий порядок практично неможливо.

Мері Кондо, авторка системи "Магічне прибирання", пропонує згортати одяг, білизну або рушники рулончиками. А потім складати їх на полиці один на одного приблизно так, як лежать рулони шпалер у будівельних магазинах.

Речі у стопках - це не порядок, а його ілюзія (фото: Freepik.com)

Не використовувати органайзери

Усім нам легко уявити кухонні полиці з безладом відкривачок, лопаток, пакетиків зі спеціями та інших дрібниць. Або ж шухляди дитячого столу, з яких вивалюються фломастери, точилки та шматки пластиліну.

Такого хаосу можна уникнути, якщо використовувати органайзери та систематизувати все так, щоб кожен предмет мав своє місце. Це можуть бути звичайні пластикові контейнери або з висувними шухлядами, коробки з відділеннями, кошики.

Не проводити розхламлення

Основна причина безладу - надлишок речей. Їх постійно потрібно прибирати і кожного разу витрачати на це час. Вони забивають полиці та шухляди, не даючи підтримувати там порядок.

Деякі експерти з прибирання рекомендують щотижня позбавлятися певної кількості предметів. Інші радять викидати або віддавати одну стару річ щоразу, як ви купили одну нову, щоб підтримувати баланс.

Який би підхід ви не обрали, розхламлятися бажано хоча б три-чотири рази на рік.

Робити генеральне прибирання раз на тиждень

Для деяких кімнат це навіть часто - наприклад, у спальні безлад утворюється не так швидко, і немає потреби відмивати приміщення зверху донизу щотижня.

А от на кухні, у ванній або передпокої бруд з’являється набагато швидше, і прибирання, включно з масштабним, потрібне частіше.