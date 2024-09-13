Забруднили одяг у фарбі? Ось 8 ефективних способів її видалити

Пляма фарби може, на перший погляд, зробити одяг назавжди зіпсованим, але не поспішайте! Є багато способів видалити майже будь-яку фарбу з тканини.
Перш ніж братися за виведення плями, поставте собі три ключових запитання: з якої тканини річ, як давно з'явилося забруднення, і якою фарбою воно було нанесене. А після цього вибирайте один з методів, які ми вам порадимо нижче.
РБК-Україна (проєкт Styler) дає поради, які засоби використати для плям з певних видів фарби.
Миючий засіб для посуду або рідке господарське мило підходять для видалення свіжих плям від фарби на водній основі. Особливо обережно слід використовувати на делікатних тканинах.
Порядок дій:
Оцтова кислота ефективно видаляє засохлі плями від латексної та акрилової фарб. Підійде яблучний або білий оцет.
Порядок дій:
Для виробів зі шкіри використовують рослинну або дитячу олію. Цей метод підходить для стійких забруднень.
Порядок дій:
Медичний спирт допомагає впоратися із засохлими плямами від акрилової та латексної фарб. З обережністю використовуйте на кольорових тканинах, оскільки вони можуть втратити колір.
Порядок дій:
Рідина для зняття лаку містить спирт, що допомагає видалити складні плями від водорозчинних фарб. Використовуйте засіб без ацетону, щоб уникнути пошкодження натуральних тканин.
Порядок дій:
Нашатирний спирт допоможе впоратися з плямами від фарб, що містять масло або алкідні смоли. Однак цей засіб потребує ретельної провітрюваності приміщення під час використання.
Порядок дій:
Перекис водню ефективний для видалення плям від фарб на світлих тканинах. Для темних матеріалів слід бути обережним, оскільки перекис може вибілити тканину.
Порядок дій:
Раніше ми писали, як треба прати махрові рушники, щоб вони були м'які та пухнасті.
Читайте також про 8 порад, які допоможуть уникнути появи ковтунців на одягу.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Good Housekeeping, Whirpool, Family Handyman.