Запачкали одежду в краске? Вот 8 эффективных способов удалить пятно

Моющее средство

Моющее средство для посуды или жидкое мыло подходят для удаления свежих пятен от краски на водной основе. Особо осторожно следует использовать на деликатных тканях.

Порядок действий:

Удалите излишек краски ложкой или пластиковым ножом.

Промойте пятно холодной водой с изнанки.

Нанесите моющее средство на пятно, не втирая его в ткань.

Снова промойте место с пятном под струей холодной воды.

При необходимости повторите процедуру.

Уксус

Уксусная кислота эффективно удаляет засохшие пятна от латексной и акриловой красок. Подойдет яблочный или белый уксус.

Порядок действий:

Отскоблите засохшую краску с одежды.

Налейте несколько капель уксуса в пятно.

Подождите 15 минут.

Очистите пятно мягкой зубной щеткой.

Промойте пятно холодной водой с изнанки.

Любую краску можно удалить с одежды... но иногда это уже нецелесообразно (фото: Pixabay.com)

Растительное масло

Для изделий из кожи используют растительное или детское масло. Этот метод подходит для стойких загрязнений.

Порядок действий:

Отскоблите засохшую краску ложкой.

Налейте масло на ватный диск и промокните пятно.

Подождите несколько минут для впитывания.

При необходимости повторите несколько раз.

Удалите остатки масла смесью уксуса и соды.

Спирт

Медицинский спирт помогает справиться с засохшими пятнами от акриловой и латексной краски. С осторожностью используйте цветные ткани, поскольку они могут потерять цвет.

Порядок действий:

Промойте пятно водой с мылом.

Смочите ватный диск спиртом и вотрите в ткань.

Не выходите за пределы пятна, чтобы оно не увеличилось.

Протрите ткань смоченной в воде тряпкой.

Повторяйте, пока не исчезнет пятно.

Проблема краски на одежде детей - постоянная головная боль родителей (фото: Pixabay.com)

Жидкость для снятия лака

Жидкость для снятия лака содержит спирт, помогающий удалить сложные пятна от водорастворимых красок. Используйте средство без ацетона во избежание повреждения натуральных тканей.

Порядок действий:

Отскоблите засохшую краску не острым предметом.

Налейте жидкость для снятия лака на ватный диск и промокните пятно.

Подождите 5 минут.

Очистите пятно мягкой щеткой.

Промойте вещь холодной водой и постирайте.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт поможет справиться с пятнами от красок, содержащих масло или алкидные смолы. Однако это средство требует тщательной проветриваемости помещения при использовании.

Порядок действий:

Промойте пятно теплой водой, чтобы смыть лишние части краски.

Смочите ткань ватного диска нашатырным спиртом.

Протрите пятно круговыми движениями.

Промойте загрязнение под проточной водой.

После удаления краски постирайте одежду в стиральной машине.

Прежде чем удалять краску, нужно узнать ее тип (фото: Pixabay.com)

Перекись водорода

Перекись водорода эффективна для удаления пятен от красок на светлых тканях. Для темных материалов следует соблюдать осторожность, поскольку перекись может отбелить ткань.

Порядок действий: