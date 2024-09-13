Запачкали одежду в краске? Вот 8 эффективных способов удалить пятно

Пятно краски может, на первый взгляд, сделать одежду навсегда испорченной, но не торопитесь! Есть много способов удалить почти любую краску с ткани.
Прежде чем браться за выведение пятна, задайте себе три ключевых вопроса: из какой ткани вещь, как давно появилось загрязнение, и какой краской оно было нанесено. А затем выбирайте один из методов, которые мы вам посоветуем ниже.
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, какие средства использовать для пятен от определенных видов краски.
Моющее средство для посуды или жидкое мыло подходят для удаления свежих пятен от краски на водной основе. Особо осторожно следует использовать на деликатных тканях.
Порядок действий:
Уксусная кислота эффективно удаляет засохшие пятна от латексной и акриловой красок. Подойдет яблочный или белый уксус.
Порядок действий:
Для изделий из кожи используют растительное или детское масло. Этот метод подходит для стойких загрязнений.
Порядок действий:
Медицинский спирт помогает справиться с засохшими пятнами от акриловой и латексной краски. С осторожностью используйте цветные ткани, поскольку они могут потерять цвет.
Порядок действий:
Жидкость для снятия лака содержит спирт, помогающий удалить сложные пятна от водорастворимых красок. Используйте средство без ацетона во избежание повреждения натуральных тканей.
Порядок действий:
Нашатырный спирт поможет справиться с пятнами от красок, содержащих масло или алкидные смолы. Однако это средство требует тщательной проветриваемости помещения при использовании.
Порядок действий:
Перекись водорода эффективна для удаления пятен от красок на светлых тканях. Для темных материалов следует соблюдать осторожность, поскольку перекись может отбелить ткань.
Порядок действий:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Good Housekeeping, Whirpool, Family Handyman.