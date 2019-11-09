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Как забрать авто со штрафстоянки в Киеве: новые правила, пошаговая инструкция

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 17:02
Как забрать авто со штрафстоянки в Киеве: новые правила, пошаговая инструкция
Забрать авто со штрафстоянки в Киеве - правила и инструкция

Украинцам рассказали, что делать, если автомобиль увезли на штрафплощадку

В Киеве обновили инструкцию по возврату автомобиля после эвакуации на штрафплощадку. Об этом пишет "Киевтранспарксервис" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обратите внимание на обновление инструкции по получению автомобиля после эвакуации. Алгоритм действий все тот же, хлопоты и расходы такие же, но оплата услуг отныне в другом месте", - сказано в сообщении.

Так, если автомобиль увезли на штрафплощадку нужно:

  • Позвонить по номеру 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали.
  • Взять копию акта об эвакуации.
  • Заплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн.
  • Приихать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской.

К слову, если владелец авто появился на месте эвакуации, где присутствовали работники Национальной полиции, то он может обратиться к ним. Если эти работники эвакуировали его автомобиль, то они на месте выносят админпостановление за нарушение ПДД и отдают копию акта об эвакуации.

Как забрать авто со штрафстоянки в Киеве: новые правила, пошаговая инструкцияЗабрать авто со штрафстоянки в Киеве - правила и инструкция (фото: facebook.com/kyivtransparkservis)

Также украинцев предупреждают, стоянка в непозволительной месте будет стоить примерно 2000 грн.

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