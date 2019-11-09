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Як забрати авто зі штрафстоянки в Києві: нові правила, покрокова інструкція

STYLERЖиття    09.11.2019 - 17:02
Як забрати авто зі штрафстоянки в Києві: нові правила, покрокова інструкція
Забрати авто зі штрафстоянки в Києві - правила й інструкції

Українцям розповіли, що робити, якщо автомобіль відвезли на штрафмайданчик

У Києві відновили інструкцію щодо повернення автомобіля після евакуації на штрафмайданчик. Про це пише "Київтранспарксервіс" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Зверніть увагу на оновлення інструкції з отримання автомобіля після евакуації. Алгоритм дій той самий, клопіт і витрати такі ж, але оплата послуг відтепер в іншому місці", - сказано в повідомленні.

Так, якщо автомобіль відвезли на штрафмайданчик потрібно:

  • Зателефонувати за номером 102 та дізнатися, чи дійсно машину евакуювали.
  • Взяти копію акта про евакуацію.
  • Заплатити штраф за постановою в будь-якому відділенні банку, через платіжний термінал або онлайн.
  • Приїхати з усіма оплаченими квитанціями на штрафмайданчик і забрати свій автомобіль. Адреса повідомлять в ГУНП на Володимирській.

До речі, якщо власник авто з'явився на місці евакуації, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостановлення за порушення ПДР і віддають копію акта про евакуацію.

Як забрати авто зі штрафстоянки в Києві: нові правила, покрокова інструкціяЗабрати авто зі штрафстоянки в Києві - правила й інструкції (фото: facebook.com/kyivtransparkservis)

Також українців попереджають, паркінг у недозволену місці буде коштувати приблизно 2000 грн.

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