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Забрали все та вихваляються "допомогою": у Маріуполі люди стоять в величезних чергах за хлібом

У Маріуполі люди стоять у черзі за хлібом (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти продовжують знущатися з мирних мешканці. Росіяни створили гуманітарну катастрофу та влаштовують показуху для відео з роздачею "безкоштовного хліба".

Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Головна мета окупантів - "правильна" картинка для російських пропагандистів.

На відео видно, як сотні змучених маріупольців змушені стояти у величезних чергах, щоб отримати хліб. Зазначається, якщо людина просить ще один буханець для сусідів, то їй відмовляють.

"У нас є вказівка, одна хлібина на одну людину", - сказав росіянин.

Також у місті немає практично водопостачання і панує антисанітарія. До того ж місцевим жителям роздають хліб із вантажівки, де він лежить насипом.

"Путін'югенський неокомсомол роздає подачки заради відео. Апофеоз цинізму – забрати в людей все, а потім вихвалятись "допомогою", наче це не вони саме довели до цього півмільйонне місто", - написав Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі затопило кватири, тому що окупанти зрізали батареї.

Також ми писали, що окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР".

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Маріупольхліб