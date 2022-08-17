Забота о мобильности армии: как изменились цены и выбор авто для защитников Украины

Украинцы активно помогают военным, отражающим навалу российских оккупантов на фронтах, и одной из актуальных потребностей бойцов является подходящий для передовой транспорт. На спрос, цены и выбор внедорожников и пикапов для ВСУ существенно повлияли 3 месяца "нулевой растаможки".

Что изменилось на рынке за время действия отмены пошлины на ввоз в Украину машин в этом сегменте - читайте в материале ниже.

Льготная растаможка с апреля по июль значительно отразилась на ассортименте авто, которые лучше всего служат ВСУ в районах боевых действий. За 3 месяца, когда были отменены пошлины на импортный ТС, количество запросов на сайте объявлений о поиске внедорожника или пикапа на OLX Авто выросло на 50% и 20% соответственно.

Выбор внедорожников вырос в 6 раз

За льготный период выбор фургонов и пикапов увеличился в 5,7 и 5,8 раза соответственно, а вот количество объявлений на ресурсе о продаже внедорожников вырос более чем в 6 раз.

Лидерами по выбору таких машин, представленных в объявлениях, стали Киевская, Львовская и Днепропетровская области.

Количество минивэнов на популярном ресурсе за год увеличилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Больше всего их предлагали в Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

Как изменился спрос на пикапы, фургоны и внедорожники

Больше всего искали в интернете пикапы и фургоны, а наиболее активно отзывались на предложения о продаже внедорожников.

С апреля по июнь включительно украинцы чаще всего интересовались покупкой внедорожника. Аналитики OLX зафиксировали в этот период более 471 тысячи отзывов на объявления о продаже таких машин, что почти в 6,5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Вторыми по популярности стали фургоны - на них отзывались почти 223 тысячи раз, что в 10 раз больше, чем в 2021-м.

Спрос на пикапы вырос в 10 раз. Интерес к минивэнам увеличился в 6,5 раз.

Как изменились цены на отдельные типы кузова

Период действия "нулевой растаможки" положительно повлиял на среднюю стоимость машин. Если сравнивать 3 льготных месяца с аналогичным периодом прошлого года, то больше всего упали в цене фургоны - на 16%. Средняя стоимость минивэнов снизилась почти на 8%, пикапов - только на 3%. А вот средняя цена внедорожников наоборот увеличилась на 2%, что можно объяснить значительным ростом спроса.

Данные OLX Авто