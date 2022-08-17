Турбота про мобільність армії: як змінилися ціни і вибір авто для захисників України

Українці активно допомагають військовим, які відбивають навалу російських окупантів на фронтах, і однією з актуальних потреб бійців є транспорт, що підходить для передової. На попит, ціни та вибір позашляховиків та пікапів для ЗСУ суттєво вплинули 3 місяці "нульового розмитнення".

Що змінилося на ринку за час дії скасування мита на ввезення в Україну машин в цьому сегменті - читайте в матеріалі нижче.

Пільгове розмитнення з квітня по липень значно відбилося на асортименті авто, які найкраще служать ЗСУ в районах бойових дій. За 3 місяці, коли були скасовані мита на імпортний ТЗ, кількість запитів на сайті оголошень про пошук позашляховика або пікапа на OLX Авто зросла на 50% і 20% відповідно.

Вибір позашляховиків виріс в 6 разів

За пільговий період вибір фургонів і пікапів збільшився в 5,7 та 5,8 раза відповідно, а ось кількість оголошень на ресурсі про продаж позашляховиків виріс більш ніж в 6 разів.

Лідерами з вибору таких машин, представлених в оголошеннях, стали Київська, Львівська та Дніпропетровська області.

Кількість мінівенів на популярному ресурсі за рік збільшилася в 3,7 раза в порівнянні з аналогічним періодом в 2021-му. Найбільше їх пропонували в Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях.

Як змінився попит на пікапи, фургони і позашляховики

Найбільше шукали в інтернеті пікапи та фургони, а найактивніше відгукувалися на пропозиції про продаж позашляховиків.

З квітня по червень включно українці найчастіше цікавилися покупкою позашляховика. Аналітики OLX зафіксували в цей період понад 471 тисячу відгуків на оголошення про продаж таких машин, що майже в 6,5 раза більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Другими за популярністю стали фургони - на них відгукувалися майже 223 тисячі разів, що в 10 разів більше, ніж у 2021-му.

Попит на пікапи виріс в 10 разів. Інтерес до мінівенів збільшився в 6,5 раза.

Як змінилися ціни на окремі типи кузова

Період дії "нульового розмитнення" позитивно вплинув на середню вартість машин. Якщо порівнювати 3 пільгових місяці з аналогічним періодом минулого року, то найбільше впали в ціні фургони - на 16%. Середня вартість мінівенів знизилася майже на 8%, пікапів - тільки на 3%. А ось середня ціна позашляховиків навпаки збільшилася на 2%, що можна пояснити значним зростанням попиту.

Дані OLX Авто