Заборонена пристрасть: 5 "гарячих" книг про кохання, які не дозволять вам заснути

Чудовий ромком від американської письменниці для читання влітку.

Віолетта, головна героїня, понад усе прагне працювати у сфері моди, тож бере участь у модному конкурсі в Римі, який точно змінить усе її життя. У перший день свого перебування в Італії дівчина знайомиться зі саркастичним сином своєї професорки. Ворожнеча зростає, а згодом переростає в романтичні почуття.

Чи зможе Віолетта втілити свою найголовнішу мрію та чи вдасться дівчині зберегти нові почуття - відповіді шукайте у книзі.

Обкладинка книги "Поки бувай"

“Кармен” - це новела про палке кохання баска Хосе до контрабандистки Карменсіти. Тут - і розбійне життя, і внутрішнє протистояння між обов’язком та пристрастю, а ще - особливі звичаї й культура французьких та іспанських народів.

Сюжет книги та образ головної героїні ліг в основу багатьох всесвітньо відомих музичних, художніх і кінематографічних творів. Тож для справжніх поціновувачів класичних творів це видання - мастхев на книжковій полиці.

Обкладинка книги “Кармен"

"Венера в хутрі" (Леопольд фон Захер-Мазох)

Ця повість - дуже відверта розповідь про фізичне насильство сильної жінки над чоловіком, що викликало в обох відчуття задоволення. Водночас це найвідоміший твір австрійського письменника Леопольда фон Захер-Мазоха.

“Венера в хутрі” - це перша літературна спроба осмислення мазохізму як соціального і сексуально-психологічного феномена. Сам автор книги стверджував, що в основі твору - автобіографічна любовна історія.

Обкладинка книги “Венера в хутрі”

Ця історія - ідеальний спосіб, аби відпочити та перезавантажитися.

У центрі сюжету - медсестра Клер Гарпер і її сусід по кімнаті, пожежник Ґрем Скотт, які укладають угоду про одруження після сорока років. Проте чоловік отримує серйозну травму під час скелелазіння, і йому потрібна допомога Клер. Дівчина ж зробить усе можливе, щоб вилікувати Ґрема, навіть якщо їй доведеться в нього закохатися.

Якими будуть нові почуття для молодих людей? Та як вони впораються з новими для себе викликами? Усі відповіді - на сторінках цієї книжки.

Обкладинка книги “Сусідська угода"

Це неймовірно захоплива історія трьох жінок, які шукають самопізнання, зцілення та надії на майбутнє. Ґабі Пікабеа, Кейт Еванс та Сільвів - їх усіх об'єднує не лише любов до кулінарії…



Ця історія наповнена ароматом смачної їжі, весняним Парижем, привабливими героями, зустрічами, що ведуть до солодких романів, дрібкою інтриги, любов’ю та гумором.

Обкладинка книги “Паризька кулінарна книга"