Как не заболеть и уберечься от обморожения: украинцам дали важные рекомендации

В связи со значительным похолоданием украинцам напоминают, как уберечься от переохлаждения и обморожения. Рекомендациями делится МОЗ Украины в социальной сети Facebook.

Украинцам советуют быть более внимательными на дорогах, а также одеваться тепло, защищая открытые участки кожи. Чтобы избежать обморожения, важно избегать тесной одежды и обуви.

Перед выходом на улицу - не забудьте поесть, желательно что-то высококалорийное. Если вы решили прогуляться, то не забывайте каждый час заходить в теплое помещение.

Сделайте простые упражнения для рук или ног чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Если имеются такие вредные привычки как курение и распитие алкоголя - откажитесь.

"Спиртные напитки расширяют сосуды на поверхности тела, что приводит к быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за свое пагубное воздействие на стенки сосудов", - указано в сообщении.

Также украинцам советуют не касаться металла и отказаться от металлических украшений. Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

Признаками переохлаждения являются дрожь, онемение, истощение, потеря памяти, нечеткое произношение, вялость, сонливость. У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

"Первая помощь при переохлаждении простая - зайти в теплое помещение, согреться, выпить теплый напиток и поесть. Если же температура тела ниже 34 градусов, то нужна госпитализация", - пишет МОЗ.

Также отмечается, что нельзя трогать обмороженные участки тела, растирать кожу снегом, опускать пораженные конечности в горячую воду и прикладывать их к батарее. Это может привести к большему поражению.