Как не заболеть гриппом и ОРВИ: названы действенные советы

Осень - активная пора болезней. Поэтому сейчас вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Чтобы не заболеть, нужно придерживаться простых, а главное эффективных советов.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.
Так, чтобы не заболеть нужно придерживаться самых действенных советов и профилактики, а именно:
Основными симптомами гриппа являются:
Испокон веков используются народные средства, смягчают симптомы гриппа и способствуют общей поддержке организма, например, питье теплой жидкости в виде чая с лимоном или листьев, веточек, ягод малины, смородины.
Важно учитывать, что временное смягчение или ощущение отсутствия симптомов не является признаком выздоровления больного: необходимо продолжать воздержание от контактов со здоровыми людьми и лечение - вплоть до постоянной отсутствии симптомов.
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