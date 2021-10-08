Як не захворіти на грип та ГРВІ: названо дієві поради

Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ й COVID-19 існує безліч міфів. Аби не захворіти, потрібно дотримуватись простих, а головне ефективних порад.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.
Так, аби не захворіти потрібно дотримуватись найдієвіших порад і профілактики, а саме:
Основними симптомами грипу є:
Споконвіку використовуються народні засоби, що пом’якшують симптоми грипу та сприяють загальній підтримці організму, наприклад, пиття теплої рідини у вигляді чаю з лимоном або листя, гілочок, ягід малини, смородини.
Важливо враховувати, що тимчасове пом’якшення чи відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми та лікування - аж до постійної відсутності симптомів.
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