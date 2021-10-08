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Як не захворіти на грип та ГРВІ: названо дієві поради

Автор: Тетяна Самарук

Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ й COVID-19 існує безліч міфів. Аби не захворіти, потрібно дотримуватись простих, а головне ефективних порад.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.

Яких порад потрібно дотримуватись

Так, аби не захворіти потрібно дотримуватись найдієвіших порад і профілактики, а саме:

  • Необхідно частіше мити руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Або ж використовуйте антисептики на основі спирту;
  • Правильно носіть маску. Вона має повністю закривати рот і ніс;
  • Тепло одягайтесь і тримайте ноги в теплі. Важливо, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження;
  • Частіше провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;
  • Уникайте контактів із хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.
  • Вакцинуйтеся — це найефективніший метод профілактики захворювання та ускладнень;
  • Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними й повноцінно спіть;
  • При перших ознаках респіраторного захворювання обов’язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Основними симптомами грипу є:

  • Підвищена температура тіла;
  • Сльозотеча;
  • Біль у горлі;
  • Кашель;
  • Нежить;
  • Біль у м’язах.

Споконвіку використовуються народні засоби, що пом’якшують симптоми грипу та сприяють загальній підтримці організму, наприклад, пиття теплої рідини у вигляді чаю з лимоном або листя, гілочок, ягід малини, смородини.

Важливо враховувати, що тимчасове пом’якшення чи відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми та лікування - аж до постійної відсутності симптомів.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала просте натуральний засіб від застуди та грипу.

Також ми писали, що лікар розповів, кому потрібне обов'язкове щеплення від грипу.

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