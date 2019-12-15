Забои по всему телу: металлическое ограждение упало на женщину с ребенком под Тернополем

Женщина пострадала, а ребенок отделался испугом
В Тернопольской области (Кременец) металлический забор вокруг площади упал на женщину с пятилетним ребенком. Местные шокированы произошедшим, подробности сообщаются в сюжете ТСН.
Горожане негодуют из-за строительства площади Свободы в центре города, они не понимают, зачем нужно было уничтожать здоровые деревья.
"Есть соответствующие разрешительные документы, в том числе экологические, которые, согласно проекту, позволяют срезать те деревьев", - пояснил мэр Кременца Алексей Ковальчук.
В то же время другой лагерь активистов поддерживает местные власти и уверяет, что деревья были лишние, потому что закрывали бы памятник борцам за свободу, который планируют установить на этой площади.
Однако, пока между активистами шли споры, забор вокруг строительства упал на людей. Пострадавшая Елена Сичкун получила ушибы, а ребенок отделался испугом. Женщина утверждает, что забор был плохо закреплен и его снесло ветром.