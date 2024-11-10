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Забирають енергію: 5 продуктів, через які люди швидко втомлюються

Які продукти забирають енергію у людини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продукти замість відчуття припливу енергії і сил, можуть надавати лише слабкість і втому. Дієтолог назвала продукти, які варто виключити з раціону, адже вони забирають енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Енергетичні напої містять у своєму складі теж велику кількість цукру, який при всмоктуванні дає сплеск бадьорості та енергії. Але цей ефект короткочасний, і коли дія енергетика закінчується - з'являється подвоєне відчуття втоми.

До того ж, білий хліб провокує стрімкий стрибок рівня цукру в крові, а потім його зниження, що не тільки забезпечить втомлюваність та сонливість, а й може спровокувати розвиток діабету. 

Бургери також не додадуть енергії та бадьорості, а навпаки, спровокують сонливість та млявість. А все тому, що містить тваринний жир, багато солі, доданого цукру та барвників. Така їжа може стати причиною розвитку атеросклерозу, ожиріння та важкості у шлунку.

Раніше ми повідомляли, чи справді дорогі продукти корисні для здоров'я.

Читайте також, що 32-річний чоловік скинув 68 кілограмів, відмовившись від чотирьох продуктів.

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