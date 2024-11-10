Забирають енергію: 5 продуктів, через які люди швидко втомлюються

Енергетичні напої містять у своєму складі теж велику кількість цукру, який при всмоктуванні дає сплеск бадьорості та енергії. Але цей ефект короткочасний, і коли дія енергетика закінчується - з'являється подвоєне відчуття втоми.

До того ж, білий хліб провокує стрімкий стрибок рівня цукру в крові, а потім його зниження, що не тільки забезпечить втомлюваність та сонливість, а й може спровокувати розвиток діабету.

Бургери також не додадуть енергії та бадьорості, а навпаки, спровокують сонливість та млявість. А все тому, що містить тваринний жир, багато солі, доданого цукру та барвників. Така їжа може стати причиною розвитку атеросклерозу, ожиріння та важкості у шлунку.