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Забирают энергию: 5 продуктов, из-за которых люди быстро устают

Какие продукты забирают энергию у человека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Продукты вместо ощущения притока энергии и сил, могут придавать только слабость и усталость. Диетолог назвала продукты, которые следует исключить из рациона, ведь они забирают энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Энергетические напитки содержат в своем составе тоже большое количество сахара, который при всасывании дает всплеск бодрости и энергии. Но этот эффект кратковременный, и когда действие энергетика заканчивается - появляется удвоенное чувство усталости.

К тому же, белый хлеб провоцирует стремительный скачок уровня сахара в крови, а затем его снижение, что не только обеспечит утомляемость и сонливость, но может спровоцировать развитие диабета.

Бургеры также не придадут энергии и бодрости, а наоборот спровоцируют сонливость и вялость. А все потому, что содержит животный жир, много соли, добавленного сахара и красителей. Такая пища может стать причиной развития атеросклероза, ожирения и тяжести желудка.

Ранее мы сообщали, действительно ли дорогие продукты полезны для здоровья.

Читайте также, что 32-летний мужчина сбросил 68 килограммов, отказавшись от четырех продуктов.

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