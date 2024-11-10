Забирают энергию: 5 продуктов, из-за которых люди быстро устают

Энергетические напитки содержат в своем составе тоже большое количество сахара, который при всасывании дает всплеск бодрости и энергии. Но этот эффект кратковременный, и когда действие энергетика заканчивается - появляется удвоенное чувство усталости.

К тому же, белый хлеб провоцирует стремительный скачок уровня сахара в крови, а затем его снижение, что не только обеспечит утомляемость и сонливость, но может спровоцировать развитие диабета.

Бургеры также не придадут энергии и бодрости, а наоборот спровоцируют сонливость и вялость. А все потому, что содержит животный жир, много соли, добавленного сахара и красителей. Такая пища может стать причиной развития атеросклероза, ожирения и тяжести желудка.