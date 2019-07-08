Забили до смерти: под Тернополем изверги лишили жизни молодого парня

В Тернопольской области подвыпившая компания молодых людей до смерти избила парня. Он скончался от полученных травм рано утром в больнице. Об этом сообщает местное издание Soroka.

Как рассказал начальник следствия Теребовлянского района полиции Игорь Пискливца, погибший вместе с друзьями отдыхал в селе на Ивана Купала. Он приехал в поселок Сороцьке Теребовлянского района в гости к родителям.

Вместе с друзьями он употреблял алкогольные напитки и после посиделок они отправились к пруду, где столкнулись с другой компанией молодых людей из соседнего села. Между мужчинами сначала завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой даже применяли нож. Но дебоширов быстро утихомирили и конфликтующие разошлись в разные стороны.

Однако через некоторое время молодые люди догнали 27-летнего парня, повалили его на землю и начали бить ногами по всему телу. Друг потерпевшего сначала убежал, а потом вернулся. К тому моменту парень уже лежал возле пруда без чувств.

Он позвал на помощь родителей избитого парня, и они пытались оказать помощь ему самостоятельно. Только под утро они вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но медикам не удалось спасти потерпевшего и утром он у мер в отделении реанимации.

Сотрудники полиции провели экстренные следственно-оперативные действия и обнаружили всех участников нападения. Это 24-летние жители соседнего села Илавче. Молодые люди задержаны согласно ст. 208 КПК. На данный момент они ожидают решения суда по мере пресечения. Задержанным инкриминируется подозрение по ст.121 ч.2 ККУ (Умышленное тяжкое телесное повреждение, которые повлекло за собой смерть).

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