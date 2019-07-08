Забили до смерті: під Тернополем нелюди позбавили життя молодого хлопця

У Тернопільській області нетвереза компанія молодих людей до смерті побила хлопця. Він помер від отриманих травм рано вранці в лікарні. Про це повідомляє місцеве видання Soroka.

Як розповів начальник слідства Теребовлянського району поліції Ігор Пискливця, загиблий разом з друзями відпочивав у селі на Івана Купала. Він приїхав у селище Сороцьке Теребовлянського району в гості до батьків.

Разом з друзями він вживав алкогольні напої і після посиденьок вони вирушили до ставка, де зіткнулися з іншою компанією молодих людей з сусіднього села. Між чоловіками спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, в ході якої навіть застосовували ніж. Але бешкетників швидко втихомирили і конфліктуючі розійшлися в різні боки.

Однак через деякий час молоді люди наздогнали 27-річного хлопця, повалили його на землю і почали бити ногами по всьому тілу. Друг потерпілого спочатку втік, а потім повернувся. До того моменту хлопець вже лежав біля ставка без свідомості.

Він покликав на допомогу батьків побитого хлопця, і вони намагалися надати допомогу йому самостійно. Тільки під ранок вони викликали бригаду швидкої медичної допомоги, але медикам не вдалося врятувати потерпілого та вранці він помер у відділенні реанімації.

Співробітники поліції провели екстрені слідчо-оперативні дії та виявили всіх учасників нападу. Це 24-річні жителі сусіднього села Ілавче. Молоді люди затримані згідно ст. 208 КПК. На даний момент вони очікують рішення суду щодо запобіжного заходу. Затриманим інкримінується підозра за ст. 121 ч. 2 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило за собою смерть).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в полі під Харковом знайшли ще одне тіло пенсіонерки.

А також розповідали про те, що з'явилися нові деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром.