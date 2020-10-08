"За майбутнє Коломойського": в Киеве оригинально дополнили сити-лайты

Коломойский смеется киевлянам в лицо из "новых" баннеров "За майбутнє " (коллаж Styler)

"Новые" борды назвали "самой честной политической агитацией"

В Киеве на Парковой аллее, в четверг, 8 октября, заметили "обновленные" банеры политической партии "За майбутнє". На сити-лайтах политсилы добавили надпись "За майбутнє Коломойського" и фотографию задорно смеющегося олигарха.

Как известно, партию небезосновательно связывают с олигархом, поскольку лидер политсилы и действующий нардеп Верховной рады Игорь Палица - давний бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Борды с такой же надписью "За майбутнє Коломойського" были замечены и в других районах столицы и Украины.

Фото: борды партии "За майбутнє" (facebook.com)

Стоит отметить, что многим пользователям в сети понравился столь оригинальный флешмоб. Такую рекламу пользователи назвали "самой честной политической агитацией".

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как известно, депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии 21 мая.