"За майбутнє Коломойського": у Києві оригінально доповнили сіті-лайти

Коломойський сміється киянам в обличчя з "нових" банерів "За майбутнє" (колаж Styler)

"Нові" борди назвали "найбільш чесною політичною агітацією"

У Києві на Парковій алеї, у четвер, 8 жовтня, помітили "оновлені" банери політичної партії "За майбутнє". На сіті-лайтах політсили додали напис "За майбутнє Коломойського" і фотографію олігарха, що завзято сміється.

Як відомо, партію небезпідставно пов'язують з олігархом, оскільки лідер політсили і чинний нардеп Верховної ради Ігор Палиця - давній бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Борди з таким же написом "За майбутнє Коломойського" були помічені і в інших районах столиці та України.

Фото: борди партії "За майбутнє" (facebook.com)

Варто відзначити, що багатьом користувачам мережі сподобався настільки оригінальний флешмоб. Таку рекламу користувачі назвали "найбільш чесною політичною агітацією".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як відомо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії 21 травня.