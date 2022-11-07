"З живої тканини йде дим": у Дніпрі лікарі рятують хлопця з тяжким пораненням

Медик також показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.

"Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому…" - написав Риженко.

У Дніпрі медики рятують пацієнта, який підірвався на міні (скрін)

Не повідомляється, де саме хлопець отримав поранення.

Лікар зазначив, що навіть найсильніші та виважені люди стають надто чутливими, не справляться з емоціями, коли бачать такі жахливі речі.

У коментарях українці пишуть, що лікарі роблять неможливі речі і хлопець обов'язково одужає.