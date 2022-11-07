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"З живої тканини йде дим": у Дніпрі лікарі рятують хлопця з тяжким пораненням

У Дніпрі лікарі рятують важкопораненого хлопця (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі медики роблять усе можливе, щоб врятувати хлопця, на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни та втратив ноги.

Про це повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

Медик також показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.

"Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому…" - написав Риженко.

У Дніпрі медики рятують пацієнта, який підірвався на міні (скрін)

Не повідомляється, де саме хлопець отримав поранення.

Лікар зазначив, що навіть найсильніші та виважені люди стають надто чутливими, не справляться з емоціями, коли бачать такі жахливі речі.

У коментарях українці пишуть, що лікарі роблять неможливі речі і хлопець обов'язково одужає.

  • Це жахливий випадок, це заборонена у світі зброя. Фосфорні та напалмові бомби - це злочин проти нашої країни та людства. Ми повинні вистояти та подолати ворога;
  • Божої вам допомоги. Ви та ваша команда робите неймовірні речі;
  • Дякуємо вам за те що рятуєте життя. Дай Боже хлопцеві сил, витримки та одужання.

Раніше ми повідомляли, що лікарі дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів.

Також ми писали, що у Львові лікарі дивом врятували хлопцю руку. Медики вперше працювали з такою складною травмою.

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