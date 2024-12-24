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З'їжте це перед застіллям, щоб полегшити похмілля та як можна "лікувати" такий стан

Який продукт допоможе уникнути похмілля (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Уникнути похмілля після святкування Різдва чи Нового року можна, якщо заздалегідь з'їсти один корисний продукт. До того ж варто знати, що пити між спиртним, щоб сповільнити сп'яніння.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як "лікувати" похмілля та відновити організм.

Який продукт допоможе уникнути похмілля

Якщо ви збираєтеся весело погуляти, то з’ївши сир перед вживанням алкоголю, ви можете зменшити ризик похмілля", - зазначила експерт.

Єдиний спосіб дійсно взагалі уникнути похмілля - взагалі не вживати алкогольні напої або ж, хоча б, зменшити їх кількість. Якщо ж вже трапилась така неприємність, то варто пити більше чистої води та збалансовано харчуватись.

Раніше ми повідомляли про найкращі різдвяні напої в Україні та у всьому світі.

Також ми писали про напої, які шкодять серцю та призводять до діабету.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та National Health Service.

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