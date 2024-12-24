З'їжте це перед застіллям, щоб полегшити похмілля та як можна "лікувати" такий стан

Уникнути похмілля після святкування Різдва чи Нового року можна, якщо заздалегідь з'їсти один корисний продукт. До того ж варто знати, що пити між спиртним, щоб сповільнити сп'яніння.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як "лікувати" похмілля та відновити організм.
Якщо ви збираєтеся весело погуляти, то з’ївши сир перед вживанням алкоголю, ви можете зменшити ризик похмілля", - зазначила експерт.
Єдиний спосіб дійсно взагалі уникнути похмілля - взагалі не вживати алкогольні напої або ж, хоча б, зменшити їх кількість. Якщо ж вже трапилась така неприємність, то варто пити більше чистої води та збалансовано харчуватись.
Раніше ми повідомляли про найкращі різдвяні напої в Україні та у всьому світі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та National Health Service.