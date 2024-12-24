Съешьте это перед застольем, чтобы облегчить похмелье и как можно "лечить" такое состояние

Избежать похмелья после празднования Рождества или Нового года можно, если заранее съесть один полезный продукт. К тому же стоит знать, что пить между спиртным, чтобы замедлить опьянение.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как "лечить" похмелье и восстановить организм.
Если вы собираетесь весело погулять, то съев сыр перед употреблением алкоголя, вы можете уменьшить риск похмелья", - отметила эксперт.
Единственный способ действительно вообще избежать похмелья - вообще не употреблять алкогольные напитки или же, хотя бы, уменьшить их количество. Если уже случилась такая неприятность, то стоит пить больше чистой воды и сбалансировано питаться.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и National Health Service.