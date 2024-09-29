З’їдайте 4 порції цих овочів на день, щоб знизити тиск

Чи може харчування знизити тиск?

Високий кров'яний тиск можна знизити за допомогою харчування, яке багате рослинними продуктами - насамперед овочами та фруктами - і обмежує продукти тваринного походження та дози натрію та солі.

Підтримка артеріального тиску в межах норми сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань та їх смертельних ускладнень.

Зараз рекомендовано починати лікування підвищеного артеріального тиску, якщо у пацієнтів є високі фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Які овочі знижують тиск?

Щоб з'ясувати, які овочі знижують артеріальний тиск, вчені з Австралії досліджували вплив збагаченої ними дієти на групі дорослих людей з підвищеним тиском. Вони їли чотири порції хрестоцвітих овочів на день, які, як було встановлено, знижують систолічний артеріальний тиск.

Дослідження, описане в BMC Medicine, оцінювало вплив хрестоцвітих овочів у порівнянні з такою ж порцією коренеплодів і гарбузів (картоплі, солодкої картоплі та моркви).

У дослідженні взяли участь люди віком 56-72 роки з легким або помірним підвищенням артеріального тиску - систолічний 120-160 мм рт. ст. (в середньому 135,9 мм рт. ст.) і діастолічний до 100 мм рт. ст. (76,4 мм рт. ст.).

Вживання 4 порцій хрестоцвітих овочів на день лише протягом 2 тижнів допомогло знизити денний систолічний артеріальний тиск, виміряний на плечі під час 24-годинного дослідження, у середньому на 2,5 мм рт.ст. Також спостерігалося значне зниження рівня тригліцеридів у крові. Крім того, в обох групах учасники трохи втратили вагу, що також є важливою частиною контролю гіпертонії.

Згідно з оцінками, таке зниження може призвести до 5-відсоткового зниження ризику серйозних серцевих захворювань, таких як інфаркт та інсульт. І все ж це не єдині овочі чи продукти, які знижують тиск. Такими перевіреними ефектами володіють помідори і часник.

Як їсти хрестоцвіті при гіпертонії?

Хрестоцвіті овочі включають ті, що були включені в дослідження:

білокачанна капуста,

брокколі та цвітна капуста,

а також брюссельська капуста,

ріпа,

редис,

крес-салат та бруква.

Загальна порція, включена в дослідження, становила лише 300 грамів. Це половина цвітної капусти середнього розміру, близько дюжини брюссельської капусти, шматок капусти або кілька великих листків капусти. Найкраще, якщо це будуть різні овочі протягом дня, також у поєднанні.

Ви можете їсти їх щодня, як і під час дослідження - як супи на обід і вечерю. Однак набагато цікавіше готувати різні їх види різними способами.

Найкраще вони смакують запеченими і на грилі, їх також можна посмажити, а потім протушкувати на сковороді, або приготувати на пару і їсти з соусом. Якщо овочі будуть варитися у воді, не викидайте її пізніше.