Зʼявляються зморшки та целюліт: тренер назвав поширену проблему, яка виникає в організмі

Що таке лімфостаз

Застій лімфи або лімфостаз - це накопичення лімфи в тканинах через те, що лімфатична система не може ефективно її транспортувати. А причини такого застою можуть бути різноманітні: від вроджених аномалій до онкозахворювань.

Як визначити, чи є застій лімфи

Окрім кровʼяної системи в організмі існує не менш важлива лімфатична система, від якої напряму залежить стан нашого здоровʼя та зовнішній вигляд.

Вона виконує функцію каналізації (бактерії, віруси, токсини, алергени) - це все виводиться нею, а також зайва вода.

Якщо ж в організмі застій лімфи, то ці всі токсини починають отруювати організм. Від цього також страждають внутрішні органи: печінка, серце, нирки.

До того ж стає легше захворіти, лімфа гірше справляється з вірусами, а імунна система послаблюється. Алергічні захворювання також не рідкість.

Перша ознака застою лімфи - це набряки вранці, мішки під очима, опухле обличчя, сліди від шкарпеток залишають, пальці набрякають.

Друга ознака - це стан шкіри, а саме з'являються висипання та зморшки.

Третя ознака - це збільшені лімфовузли: під пахвами, в паху, шийні, за вухами і тд.

За словами експерта, це означає, що в організмі присутній запальний процес.

Остання ознака - це зайва вага і целюліт.

Хто в зоні ризику

В першу чергу усі, хто веде малорухливий спосіб життя: сидяча робота, лежання на дивані, мало ходьби та відсутність тренувань. Любителі солодкого, копченого, ковбас, тобто напівфабрикатів, які містять безліч консервантів та підсилювачів смаку.

В зоні ризики навіть люди, які переїдають корисною їжею. Важливо знати, що де є ожиріння - там і целюліт, а де целюліт там і погана циркуляція крові і робота лімфи.

Як покращити роботу лімфи

Почніть більше рухатись, для початку ходіть мінімум 10 000 кроків на день, це займе близько 1,5 год.

На відміну від крові, яка циркулює завдяки серцю, лімфа немає насоса. Тому лімфатична рідина циркулює лише в одному напрямку знизу вгору і завдяки скороченню мʼязів.

Тренер радить пити достатньо чистої води. Потрібно орієнтуватись по двох показникам, а саме спрага і колір сечі, щоб була прозора.

Також варто дотримуватись "чистого харчування" - харчуйтесь натуральними свіжими продуктами, а не напівфабрикатами, які вартують втричі дорожче.