З'явився прогноз по цінам на квартири та оренді житла у 2023 році

Що буде з ринком нерухомості у 2023 році

Експерт нагадує, що ринок нерухомості досить чутливий до зовнішніх факторів і саме ситуація в країні диктуватиме актуальні ціни, попит та пропозицію на ринку.

Якщо говорити про ціни на новобудови у 2023 році, то тут, говорить Молдаховський, основним важелем буде собівартість: дороговизна матеріалів та логістичні моменти для продовження будівництва.

На останнє впливатиме і розмінування міст, і ситуація із подекуди пошкодженими залізничними шляхами.

"Різкого стрибка цін я б не прогнозував, але коливання точно буде зумовлене собівартістю", - констатує він.

А що стосовно загальних тенденцій на ринку новобудов?

"Вважаю, галузь почне відновлюватись, в першу чергу, внаслідок зовнішніх інвестицій: відбудова міст, нові проєкти, можливо, нові формати житла і таке інше. І тільки потім ще однією сходинкою до відновлення можна назвати інвестиції українців”, - коментує експерт.

Кажучи про вторинний ринок, то експерт зауважує: він більш чутливий до ситуації в країні.

"Як бачимо, у 2022 році вторинний ринок частково переформатувався із купівлі-продажу у ринок оренди. Зважаючи на незначний попит на купівлю, чимало українців пропонують своє житло в оренду", - каже Сергій.

Якщо порівнювати грудень 2021 та 2022 року, то в Києві ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку впала на 29%. Тому будь-які тенденції на вторинному ринку формуватимуться зважаючи на події на фронті, економічну та енергетичну ситуацію.

А що з орендою?

Молдаховський вважає, що вартість зростатиме по всій країні після нашої перемоги: українці повертатимуться із-за кордону додому та внутрішньо переміщатимуться країною.

"Також віримо, що із настанням перемоги в Україні зросте туризм, який також сприятиме росту попиту та ціні на орендоване житло", - підкреслює експерт.