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Появился прогноз по ценам на квартиры и аренду жилья в 2023 году

Рынок недвижимости в Украине изменится (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рынок недвижимости в Украине за время полномасштабной войны рухнул. Особенно падение наблюдалось в первые месяцы вторжения РФ. Но в конце прошлого года ситуация начала улучшаться.

Как изменятся цены на покупку и аренду квартир и к каким тенденциям на рынке готовиться украинцам, для Styler рассказал маркетинг-директор и член правления маркетплейса DOM.RIA Сергей Молдаховский.

Что будет с рынком недвижимости в 2023 году

Эксперт напоминает, что рынок недвижимости достаточно чувствителен к внешним факторам и именно ситуация в стране будет диктовать актуальные цены, спрос и предложение на рынке.

Если говорить о ценах на новостройки в 2023 году, то здесь, говорит Молдаховский, основным рычагом будет себестоимость: дороговизна материалов и логистические моменты для продолжения строительства.

На последнее будет влиять и разминирование городов, и ситуация с поврежденными железнодорожными путями.

"Резкого скачка цен я бы не прогнозировал, но колебание точно будет обусловлено себестоимостью", - констатирует он.

А что касается общих тенденций на рынке новостроек?

"Думаю, отрасль начнет восстанавливаться, в первую очередь, за счет внешних инвестиций: восстановление городов, новые проекты, возможно новые форматы жилья и так далее. И только потом еще одной ступенькой к восстановлению можно назвать инвестиции украинцев", - комментирует эксперт.

Говоря о вторичном рынке, эксперт замечает: он более чувствителен к ситуации в стране.

"Как видим, в 2022 году вторичный рынок частично переформатировался с купли-продажи в рынок аренды. Учитывая незначительный спрос на покупку, многие украинцы предлагают свое жилье в аренду", - говорит Сергей.

Если сравнивать декабрь 2021 и 2022 годов, то в Киеве цена на однокомнатную квартиру на вторичном рынке упала на 29%. Поэтому любые тенденции на вторичном рынке будут формироваться ввиду событий на фронте, экономической и энергетической ситуации.

А что с арендой?

Молдаховский считает, что стоимость будет расти по всей стране после нашей победы: украинцы будут возвращаться из-за границы домой и будут внутренне перемещаться по стране.

"Также верим, что с наступлением победы в Украине вырастет туризм, который также будет способствовать росту спроса и цене на арендуемое жилье", - подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ассоциации риелторов рассказали, когда подешевеет жилье.

А также рассказывали о том, что будет с рынком недвижимости в 2023 году.

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