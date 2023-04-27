З’явився новий прогноз щодо місця України на Євробаченні 2023

Україна досі не втрачає шансів перемогти на конкурсі Євробачення 2023, яке стартує в Ліверпулі вже у середині травня. Хоча позиція гурту TVORCHI трохи похитнулася.
Про це свідчать дані букмекерських прогнозів, опублікованих на сайті пісенного дійства 27 квітня.
Наразі Україна знаходиться на третьому місці у рейтингу, поступаючись Фінляндії і Швеції, навіть не дивлячись на "плагіатний скандал", який розгорівся довкола співачки Loreen.
Букмекери сьогодні дають шведам 45% на перемогу, фінам - 16%, а українцям - лише 7%.
Четвертою у рейтингу йде Франція, яку представлятиме співачка Ла Сарра, а закриває топ-5 представниця Іспанії Бланка Палома.
Зауважимо, що TVORCHI трималися на першому місці дуже тривалий час - до і після перемоги гурту у фіналі Національного відбору.
Скриншот
Додамо, що у відкритому на сайті Євробаченні опитуванні, шанувальники конкурсу віддають третє місце Ізраїлю. Україна у цьому топі займає аж 13 місце.
Скриншот
Loreen - "Tattoo"
Käärijä - "Cha Cha Cha"
TVORCHI - "Heart Of Steel"
La Zarra - "Évidemment"
Blanca Paloma - "Eaea"
Євробачення 2023 пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може вмістити 11 тисяч глядачів шоу.
Перший півфінал відбудуться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня (Україна, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022 у Турині та країни "Великої п’ятірки" автоматично кваліфікуються до фіналу).
У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини.
Цього року Євробачення проходитиме під гаслом "Об'єднані в музиці".
Нагадаємо, що Alyosha на Євробаченні 2023 покаже номер, придуманий в бомбосховищі під час ракетних обстрілів.