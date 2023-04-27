З’явився новий прогноз щодо місця України на Євробаченні 2023

Яке місце займе Україна на Євробаченні 2023

Наразі Україна знаходиться на третьому місці у рейтингу, поступаючись Фінляндії і Швеції, навіть не дивлячись на "плагіатний скандал", який розгорівся довкола співачки Loreen.

Букмекери сьогодні дають шведам 45% на перемогу, фінам - 16%, а українцям - лише 7%.

Четвертою у рейтингу йде Франція, яку представлятиме співачка Ла Сарра, а закриває топ-5 представниця Іспанії Бланка Палома.

Зауважимо, що TVORCHI трималися на першому місці дуже тривалий час - до і після перемоги гурту у фіналі Національного відбору.

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Додамо, що у відкритому на сайті Євробаченні опитуванні, шанувальники конкурсу віддають третє місце Ізраїлю. Україна у цьому топі займає аж 13 місце.

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Претенденти на перемогу у Євробаченні 2023

Loreen - "Tattoo"

Käärijä - "Cha Cha Cha"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

La Zarra - "Évidemment"

Blanca Paloma - "Eaea"

Коли відбудеться Євробачення 2023

Євробачення 2023 пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може вмістити 11 тисяч глядачів шоу.

Перший півфінал відбудуться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня (Україна, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022 у Турині та країни "Великої п’ятірки" автоматично кваліфікуються до фіналу).

У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини.

Цього року Євробачення проходитиме під гаслом "Об'єднані в музиці".