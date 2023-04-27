Появился новый прогноз относительно места Украины на Евровидении 2023

Украина до сих пор не упускает шансов победить на конкурсе Евровидения 2023, которое стартует в Ливерпуле уже в середине мая. Хотя позиция группы TVORCHI немного пошатнулась.
Об этом свидетельствуют данные букмекерских прогнозов, опубликованных на сайте песенного мероприятия 27 апреля.
Сейчас Украина находится на третьем месте в рейтинге, уступая Финляндии и Швеции, даже несмотря на "плагиатный скандал", который разгорелся вокруг певицы Loreen.
Букмекеры сегодня дают шведам 45% на победу, финнам - 16%, а украинцам - только 7%.
Четвертой в рейтинге идет Франция, которую будет представлять певица Ла Сарра, а закрывает топ-5 представительница Испании Бланка Палома.
Отметим, что TVORCHI держались на первом месте очень долго - до и после победы группы в финале Национального отбора.
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Добавим, что в открытом на сайте Евровидении опросе поклонники конкурса отдают третье место Израилю. Украина в этом топе занимает 13 место.
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Loreen - "Tattoo"
Käärijä - "Cha Cha Cha"
TVORCHI - "Heart Of Steel"
La Zarra - "Évidemment"
Blanca Paloma - "Eaea"
Евровидение 2023 пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может вместить 11 тысяч зрителей шоу.
Первый полуфинал состоятся 9 мая, второй - 11 мая. Финал состоится 13 мая (Украина, одержавшая победу на Евровидении 2022 года в Турине и страны "Большой пятерки" автоматически квалифицируются в финал).
В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам.
В этом году Евровидение пройдет под лозунгом "Объединенные в музыке".
Напомним, что Alyosha на Евровидении 2023 года покажет номер, придуманный в бомбоубежище во время ракетных обстрелов.