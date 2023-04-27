Появился новый прогноз относительно места Украины на Евровидении 2023

Какое место займет Украина на Евровидении 2023

Сейчас Украина находится на третьем месте в рейтинге, уступая Финляндии и Швеции, даже несмотря на "плагиатный скандал", который разгорелся вокруг певицы Loreen.

Букмекеры сегодня дают шведам 45% на победу, финнам - 16%, а украинцам - только 7%.

Четвертой в рейтинге идет Франция, которую будет представлять певица Ла Сарра, а закрывает топ-5 представительница Испании Бланка Палома.

Отметим, что TVORCHI держались на первом месте очень долго - до и после победы группы в финале Национального отбора.

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Добавим, что в открытом на сайте Евровидении опросе поклонники конкурса отдают третье место Израилю. Украина в этом топе занимает 13 место.

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Претенденты на победу в Евровидении 2023

Loreen - "Tattoo"

Käärijä - "Cha Cha Cha"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

La Zarra - "Évidemment"

Blanca Paloma - "Eaea"

Когда состоится Евровидение 2023

Евровидение 2023 пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может вместить 11 тысяч зрителей шоу.

Первый полуфинал состоятся 9 мая, второй - 11 мая. Финал состоится 13 мая (Украина, одержавшая победу на Евровидении 2022 года в Турине и страны "Большой пятерки" автоматически квалифицируются в финал).

В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам.

В этом году Евровидение пройдет под лозунгом "Объединенные в музыке".