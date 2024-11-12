Постійна втома та сиве волосся: лікар назвав одну причину такого стану

Що варто знати

Лікар розповів про власний досвід, коли він помітив у себе сиве волосся. Тоді він перевірив, чи є в його організмі щось, що викликає ранні ознаки старіння.

Доктор Ахмед поділився одним способом, який допоміг його волоссю покращуватися після того, як йому сказали, що рівень міді у нього низький. Зокрема, столова ложка натурального какао-порошку щодня йому допомогла.