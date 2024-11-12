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Постійна втома та сиве волосся: лікар назвав одну причину такого стану

Лікар розповів, дефіцит якого вітаміну призводить до сивого волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сиве волосся та зморшки на обличчі можуть з'явитись через дефіцит міді в організмі. Лікар розповів, як заповнити нестачу мікроелемента.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Асіфа Ахмеда.

Що варто знати

Лікар розповів про власний досвід, коли він помітив у себе сиве волосся. Тоді він перевірив, чи є в його організмі щось, що викликає ранні ознаки старіння.

Доктор Ахмед поділився одним способом, який допоміг його волоссю покращуватися після того, як йому сказали, що рівень міді у нього низький. Зокрема, столова ложка натурального какао-порошку щодня йому допомогла.

 

Раніше ми повідомляли про мінерал, який "несе електричний заряд".

Також ми писали про 5 симптомів, які свідчать про дефіцит вітамінів та проблеми зі здоров'я.

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сиве волоссяДогляд за волоссямЗдоров'я