Постоянная усталость и седые волосы: врач назвал одну причину такого состояния

Седые волосы и морщины на лице могут появиться из-за дефицита меди в организме. Врач рассказал, как восполнить недостаток микроэлемента.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Асифа Ахмеда.
Врач рассказал о собственном опыте, когда он заметил у себя седые волосы. Тогда он проверил, есть ли в его организме что-то вызывающее ранние признаки старения.
Доктор Ахмед поделился одним способом, который помог его волосам улучшаться после того, как ему сказали, что уровень меди у него низкий. В частности, столовая ложка натурального какао-порошка каждый день ему помогла.
Ранее мы сообщали о минерале, который "несет электрический заряд".
Также мы писали о 5 симптомах, свидетельствующих о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем.