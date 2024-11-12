Постоянная усталость и седые волосы: врач назвал одну причину такого состояния

Что следует знать

Врач рассказал о собственном опыте, когда он заметил у себя седые волосы. Тогда он проверил, есть ли в его организме что-то вызывающее ранние признаки старения.

Доктор Ахмед поделился одним способом, который помог его волосам улучшаться после того, как ему сказали, что уровень меди у него низкий. В частности, столовая ложка натурального какао-порошка каждый день ему помогла.