RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Постоянная усталость и седые волосы: врач назвал одну причину такого состояния

Врач рассказал, дефицит какого витамина приводит к седым волосам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Седые волосы и морщины на лице могут появиться из-за дефицита меди в организме. Врач рассказал, как восполнить недостаток микроэлемента.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Асифа Ахмеда.

Что следует знать

Врач рассказал о собственном опыте, когда он заметил у себя седые волосы. Тогда он проверил, есть ли в его организме что-то вызывающее ранние признаки старения.

Доктор Ахмед поделился одним способом, который помог его волосам улучшаться после того, как ему сказали, что уровень меди у него низкий. В частности, столовая ложка натурального какао-порошка каждый день ему помогла.

 

Ранее мы сообщали о минерале, который "несет электрический заряд".

Также мы писали о 5 симптомах, свидетельствующих о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
сиве волоссяУход за волосамиЗдоровье