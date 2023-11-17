З'явилися ваги, які допомагають виявляти ранні ознаки діабету (фото, відео)

Withings представила свої нові смарт-ваги з різноманітними функціональними можливостями. На додаток до стандартних вимірювань ваги та складу тіла, цей розумний прилад також здатний визначати потенційний ризик розвитку серйозного хронічного захворювання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на виробника медичного обладнання Withings Health Solutions.
Особливий модуль, що надається за розпорядженням лікаря, дає можливість медичним фахівцям використовувати пристрій для моніторингу пацієнтів з цукровим діабетом.
Шляхом відстеження електрохімічної провідності шкіри, прилад здатний виявляти ранні ознаки діабетичної периферичної нейропатії та оцінювати ризик виникнення виразок на стопі.
Додатковою характеристикою ваг стала підтримка сотового зв'язку передачі діагностичних даних. Згідно з твердженням виробника, модем готовий до використання відразу після розпакування і не вимагає додаткового налаштування. Всі медичні дані надійно захищені і передаються безпосередньо лікарю.
Інформація про ціну та дату початку продажу Withings Body Pro 2 буде представлена пізніше.
Діабет - одне з найпоширеніших невиліковних захворювань у світі, від якого страждає приблизно 3 відсотки населення планети. Компанії, виробники розумних гаджетів, включаючи Apple з їх Apple Watch, вже кілька років активно займаються розробкою та впровадженням датчиків для відстеження рівня глюкози в крові у смарт-годинник та інші пристрої. Такі ваги можуть стати справжнім порятунком для користувачів із діабетом або генетичною схильністю до цього захворювання.
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