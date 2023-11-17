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Появились весы, помогающие выявлять ранние признаки диабета (фото, видео)

Withings запускает весы Body Pro 2 с ранним обнаружением осложнений диабета (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Withings представила свои новые смарт-весы с разнообразными функциональными возможностями. В дополнение к стандартным измерениям веса и состава тела, этот умный прибор также способен определять потенциальный риск развития серьезного хронического заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на производителя медицинского оборудования Withings Health Solutions.

Особый модуль, предоставляемый по распоряжению врача, позволяет медицинским специалистам использовать устройство для мониторинга пациентов с сахарным диабетом.

При отслеживании электрохимической проводимости кожи, прибор способен выявлять ранние признаки диабетической периферической нейропатии и оценивать риск возникновения язв на стопе.

Весы Body Pro 2 (фото: Withings)

Дополнительной характеристикой весов стала поддержка сотовой связи передачи диагностических данных. Согласно утверждению производителя, модем готов к использованию сразу после распаковки и не требует дополнительной настройки. Все медицинские данные надежно защищены и передаются непосредственно врачу.

Информация о цене и дате начала продаж Withings Body Pro 2 будет представлена позже.

Что такое диабет

Диабет - одно из самых распространенных неизлечимых заболеваний в мире, от которого страдает примерно 3 процента населения планеты. Компании, производители разумных гаджетов, включая Apple с их Apple Watch, уже несколько лет активно занимаются разработкой и внедрением датчиков для отслеживания уровня глюкозы в крови в смарт-часы и другие устройства. Такие весы могут стать подлинным спасением для пользователей с диабетом или генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

 

Читайте также, как распознать диабет в шаге от его развития.

А еще мы писали о враче, который рассказал, как уберечься от сахарного диабета.

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