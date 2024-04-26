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З'явилися рідкісні фото миколаївських морпіхів у "рідній стихії"

Українські військові (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала потужні фото з військовими, які захищають нашу країну. Кадри вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким представники 36-ої бригади поділилися у Facebook.

"Миколаївські морпіхи у рідній стихії. На землі, на морі та в повітрі - завжди готові вступити в бій за Україну!" - йдеться в описі до підбірки потужних кадрів.

36 ОБрМП (фото: facebook.com/36obmp)

Відомо, що 36-ту ОБрМП було сформовано 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. Військові брали участь у боях на сході України. 

Миколаївські морпіхи (фото: facebook.com/36obmp)

А після 2024 року морпіхи проводили операції в Маріуполі. Також вони перебували на Авдіївському напрямку. Окрім цього, військові брали участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правого берега Херсонщини.

Українські морпіхи (фото: facebook.com/36obmp)

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть:

  • "Ангелочки, нехай береже вас Господь.Ви найкращі сини своєї України"
  • "Ви сильні, відважні, мужні! Молимося за вас! Божої опіки вам"
  • "Низький уклін Вам, Воїни. Бережи Вас Боже"
  • "Наші морські піхотинці найкращі"
  • "Бережи Боже наших захисників".
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