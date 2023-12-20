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З'явилися перші подробиці Call of Duty, яка вийде в 2025 році

Коли вийде наступна гра збірника Call of Duty та що в ній зміниться (фото: Call of Duty)
Автор: Павло Колеснік

Call of Duty 2025 знаходиться у стадії розробки як пряме продовження гри Call of Duty: Black Ops 2, події якої розвиваються приблизно у 2030 році (дія Black Ops 2 відбувається у 2025 році). У зв'язку з цим шанувальникам слід очікувати на повернення деяких з їхніх улюблених персонажів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську щоденну газету Metro.co.uk.

Call of Duty 2025 буде пов'язана з Call of Duty: Black Ops 2 не тільки перебігом подій, але й оновленими картами з BO2, представленими в нових раундах.

У грі також очікуються суттєві зміни, порівняно з попередніми частинами. Розробники планують повністю переробити систему пересування, повернути механіку "Pick 10" та впровадити режим Gunfight.

Раніше планувалося випустити всі ремастовані карти з Black Ops 2 у день релізу, аналогічно тому, як карти з Modern Warfare 2 (2009) повернулися до Modern Warfare 3. Однак тепер плани змінилися, і нові та ремастовані карти будуть випущені одночасно.

Можливо, такий підхід є відповіддю розробників на критику з боку гравців, які висловлюють думку про те, що Call of Duty: Modern Warfare 3 є лише доповненням до гри 2022 року.

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