З'явилися перші подробиці Call of Duty, яка вийде в 2025 році

Call of Duty 2025 буде пов'язана з Call of Duty: Black Ops 2 не тільки перебігом подій, але й оновленими картами з BO2, представленими в нових раундах.

У грі також очікуються суттєві зміни, порівняно з попередніми частинами. Розробники планують повністю переробити систему пересування, повернути механіку "Pick 10" та впровадити режим Gunfight.

Раніше планувалося випустити всі ремастовані карти з Black Ops 2 у день релізу, аналогічно тому, як карти з Modern Warfare 2 (2009) повернулися до Modern Warfare 3. Однак тепер плани змінилися, і нові та ремастовані карти будуть випущені одночасно.

Можливо, такий підхід є відповіддю розробників на критику з боку гравців, які висловлюють думку про те, що Call of Duty: Modern Warfare 3 є лише доповненням до гри 2022 року.