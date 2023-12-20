ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися перші подробиці Call of Duty, яка вийде в 2025 році

Середа 20 грудня 2023 17:32
UA EN RU
З'явилися перші подробиці Call of Duty, яка вийде в 2025 році Коли вийде наступна гра збірника Call of Duty та що в ній зміниться (фото: Call of Duty)
Автор: Павло Колеснік

Call of Duty 2025 знаходиться у стадії розробки як пряме продовження гри Call of Duty: Black Ops 2, події якої розвиваються приблизно у 2030 році (дія Black Ops 2 відбувається у 2025 році). У зв'язку з цим шанувальникам слід очікувати на повернення деяких з їхніх улюблених персонажів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську щоденну газету Metro.co.uk.

Call of Duty 2025 буде пов'язана з Call of Duty: Black Ops 2 не тільки перебігом подій, але й оновленими картами з BO2, представленими в нових раундах.

У грі також очікуються суттєві зміни, порівняно з попередніми частинами. Розробники планують повністю переробити систему пересування, повернути механіку "Pick 10" та впровадити режим Gunfight.

Раніше планувалося випустити всі ремастовані карти з Black Ops 2 у день релізу, аналогічно тому, як карти з Modern Warfare 2 (2009) повернулися до Modern Warfare 3. Однак тепер плани змінилися, і нові та ремастовані карти будуть випущені одночасно.

Можливо, такий підхід є відповіддю розробників на критику з боку гравців, які висловлюють думку про те, що Call of Duty: Modern Warfare 3 є лише доповненням до гри 2022 року.

Читайте також про кращі ігри 2023 року за версією The Game Awards.

Ми також писали, що на YouTube з'явилася можливість грати в ігри, але не для всіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
ігри